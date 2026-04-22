غموض بشأن مشاركة إيران في كأس العالم 2026.. ومجلس الأمن القومي صاحب القرار النهائي
رغم بدء معسكر الإعداد لمنتخب إيران لكرة القدم في طهران، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، تشير الدلائل إلى أن القرار النهائي بشأن المشاركة لن يُتخذ في الاتحاد الإيراني لكرة القدم، بل على مستويات أعلى وتحديدًا في المجلس الأعلى للأمن القومي.
وفي حين تبقى أقل من شهرين على انطلاق أكبر حدث كروي في العالم، أصبحت مشاركة المنتخب الإيراني على الأراضي الأمريكية عقدة سياسية وأمنية معقدة.