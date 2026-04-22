في رده على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتمديد وقف إطلاق النار، صرح رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، قائلاً: "إن العدو ليس في موقع يحدد لنا الوقت".
وأكد رئيس السلطة القضائية في حديثه: "يجب أن نكون بعيون يقظة وحذرة تجاه الجبهة وخلف الجبهة".
كان الشاب الإيراني، حسين رضائي، في السادسة والعشرين من عمره وأبًا لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، حين استُهدف برصاص حي، مساء 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، في شارع "هفت تير" بمدينة مشهد، ليفارق الحياة بين يدي شقيقه.
وفي تلك الليلة، ومع اقتراب مئات المتظاهرين من مركز شرطة "هفت تير"، تعرضوا لإطلاق نار من أعلى برج آرميتاج.
وبحسب شهادات مرافقيه، كانت القوات المسلحة الإيرانية تطلق النار على الحشود من أماكن مرتفعة؛ وهي إطلاقات وصفت بأنها "ممنهجة" وبقصد القتل العمد.
وأصابت إحدى هذه الرصاصات الحية رأس حسين، مما أدى إلى مقتله في مكان الحادث.
وبعد مرور عدة أيام، وُوري جثمان الشاب الثرى في مدينة كاخك بـ "جناباد"، بالقرب من مرقد "السلطان محمد عابد"، وسط أجواء من التعتيم وضغوط مارستها السلطات على أسرته لإعلان وفاته كـ "شهيد".
ويُذكر أن حسين رضائي كان يعمل خبازًا قبل مقتله.
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض سفينة أخرى لإطلاق نار صباح يوم الاثنين في مضيق هرمز.
وذكرت الهيئة أن "سفينة شحن في طريق مغادرتها" أبلغت عن تعرضها لإطلاق نار على بعد 14 كيلومتراً غربي إيران.
وأضافت الهيئة أن السفينة "متوقفة حالياً في المياه"، مؤكدة أن أفراد الطاقم بخير وتم التأكد من سلامتهم جميعاً.
كما صرحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: "نحن على دراية بالمستوى العالي للأنشطة في منطقة مضيق هرمز، ونحث السفن على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".
أعلن سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أن انطلاق الجولة المقبلة من المفاوضات مشروط بإنهاء الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة.
وقال إنه فور رفع هذا الحصار، ستُعقد المفاوضات في إسلام آباد.
وأكد إيرواني أن إيران مستعدة لكافة السيناريوهات، من التفاوض إلى الحرب.
وأضاف أن على الولايات المتحدة أولاً وقف ما وصفه بـ"انتهاك وقف إطلاق النار"، لتهيئة الظروف لاستئناف المسار الدبلوماسي.
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن أي اتفاق نووي محتمل بين الولايات المتحدة وإيران يتطلب حضور الوكالة على الأرض للتحقق من تنفيذه، محذرًا من أن غيابها سيجعل الاتفاق مجرد "وهم".
وأضاف: "كلما تم التوصل إلى اتفاق، يجب أن تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاضرة في الميدان وأن تقوم بعمليات التحقق. وإلا سنكون أمام توهم اتفاق، وليس اتفاقًا حقيقيًا".
وتابع: "من الضروري أن يتواجد المفتشون في الموقع للتأكد من أن ما تم الاتفاق عليه يجري تنفيذه".
وفيما يتعلق بالجوانب الأخرى لأي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران، أشار غروسي إلى وجود قضايا مهمة أخرى، من بينها حرية الملاحة في مضيق هرمز، والملف المرتبط بالصواريخ الباليستية، إضافة إلى القضايا الإقليمية، مؤكدًا: "أرى أنه من المهم للغاية إتاحة فرصة لتحقيق السلام".
