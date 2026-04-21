أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لن تنهي ما وصفه بالحصار البحري لموانئ وسواحل إيران الجنوبية إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع طهران.

وقال ترامب: "قبل يومين قالوا إننا سنفتح المضيق، فقلت لا، لن نفتح المضيق حتى يكون لدينا اتفاق نهائي".

وأضاف: "قالوا إنهم يريدون فتح المضيق، فقلت نحن لن نفتح".