أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه نظرًا للانقسام الحاد في إيران، وبناءً على طلب من قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، ورئيس الوزراء، شهباز شريف، فقد طُلب من الولايات المتحدة وقف الهجوم على إيران إلى حين تقديم اقتراح موحّد من قادة وممثلي ذلك البلد.
وأضاف أنه أصدر أوامر للجيش الأميركي بمواصلة الحصار، والبقاء في حالة تأهب قصوى في باقي الجوانب. ووفقًا لما ذكره ترامب، سيتم تمديد وقف إطلاق النار حتى تقدم طهران مقترحها، وتنتهي المفاوضات بأي صيغة كانت.
أفادت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بتنفيذ حكم الإعدام بحق أمير علي ميرجعفري، أحد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، صباح الثلاثاء 21 أبريل (نيسان). وأعلنت أن التهم الموجهة إليه تشمل «إحراق مسجد قلهك الكبير» و«قيادة الاحتجاجات».
إلا أن مراجعة مقاطع فيديو مرتبطة باحتجاجات 8 يناير (كانون الثاني) الماضي قرب مسجد قلهك، أجرتها «إيران إنترناشيونال»، تُظهر أن المسجد لم يتعرض للحريق في ذلك اليوم، بل احترقت دراجات نارية وسيارة كانت تستخدمها قوات الأمن لمهاجمة المحتجين.
ووصفت وكالة «ميزان»، في تقرير نشرته اليوم، ميرجعفري بأنه «عنصر مسلح متعاون مع العدو»، مشيرة إلى أن حكم الإعدام نُفذ «فجر اليوم بعد تأييده من المحكمة العليا ووفق الإجراءات القانونية».
وبحسب التقرير، فإن جهاز استخبارات الحرس الثوري هو من قام «بتحديد هويته».
كما تضمن التقرير ما قيل إنها «اعترافات» للمعتقل، جاء فيها: «في 8 يناير شاركت مع أصدقائي في الاضطرابات، وقمنا برشق أكشاك الهاتف ونوافذ الحافلات، وأحرقنا دراجة نارية في ميرداماد باستخدام زجاجات مملوءة بالبنزين».
ولم تكن قد نُشرت سابقًا أي معلومات أو تقارير عن ميرجعفري أو وضعه.
وفي 20 أبريل أيضًا، أُعلن عن إعدام محمد معصوم شاهي وحامد وليدي، بعد اتهامهما بالانتماء إلى «شبكة تجسس مرتبطة بالموساد الإسرائيلي».
وشهدت إيران تصاعدًا ملحوظًا في تنفيذ أحكام الإعدام عقب الحرب التي استمرت 12 يومًا، والاحتجاجات الشعبية الأخيرة، والتوترات الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي رواية مشابهة، ذكرت «ميزان» دون تقديم أدلة أن المدانين بالتجسس «أقاموا اتصالات مع ضباط في جهاز الموساد عبر الإنترنت وسافروا إلى إقليم كردستان العراق؛ حيث تلقوا تدريبات على عمليات تخريبية قبل عودتهم إلى البلاد».
وتشير زيادة تنفيذ أحكام الإعدام في الأسابيع الأخيرة إلى استمرار سياسات القمع، حتى في ظل الأوضاع الأمنية والعسكرية، حيث تعتبر السلطات هذه الإجراءات جزءًا من نهجها الداخلي.
كما أفادت تقارير بارتفاع عدد الإعدامات في إيران بنسبة 68 في المائة خلال عام 2025، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن 1639 حكمًا بالإعدام.
وخلال الأشهر الأخيرة، شددت السلطات الإيرانية من إجراءاتها القمعية، لا سيما بعد الاحتجاجات، واستخدمت اتهامات مثل «الإرهاب» ضد معارضين.
ومن بين الذين أُعدموا مؤخرًا: علي فهيم (6 أبريل)، محمد أمين بيغلري وشاهين واحدبرست (5 أبريل)، أمير حسين حاتمي (2 أبريل)، وصالح محمدي ومهدي قاسمي وسعيد داوودي (17 مارس/ آذار الماضي)، وجميعهم اعتُقلوا خلال الاحتجاجات.
كما أُعدم سابقًا عدد آخر، بينهم أبو الحسن منتظر ووحيد بني عامريان (4 أبريل)، بويا قبادي بيستوني وبابك علي بور (31 مارس)، وأكبر دانشوركار ومحمد تقي سنكدهی (30 مارس)، بتهم تتعلق بالانتماء إلى منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة و«التمرد المسلح».
وفي 17 مارس الماضي، نُفذ حكم الإعدام بحق كوروش كيواني، وهو مواطن إيراني- سويدي مزدوج الجنسية، بتهمة «التجسس» لصالح إسرائيل.
كما أعدمت السلطات خلال عام 2025 عددًا من المواطنين بتهم «التجسس» و«التعاون» مع إسرائيل، من بينهم عقيل كشاورز، جواد نعيمي، بهرام تشوبي أصل، بابك شهبازي، روزبه وادي، ومجيد مسيبي.
صرح مسؤول إيراني رفيع لوكالة "رويترز" بأن الجهود التي تبذلها باكستان لإقناع الولايات المتحدة برفع الحصار البحري، والإفراج عن السفينة الإيرانية وطاقمها، لم تحقق نتائج حتى الآن.
وأضاف المسؤول أن طهران ترفض أي مفاوضات تُجرى تحت الضغط أو بهدف الإكراه على الاستسلام.
وأشار إلى أن إيران قد تشارك في بالمفاوضات في باكستان، في حال تخلّت الولايات المتحدة عن سياسة الضغط والتهديد.
وختم بالقول إن الولايات المتحدة "بدلاً من حل القضايا، تقوم يوميًا بخلق عقبات جديدة".
نشرت وسائل إعلام إيرانية، مساء الثلاثاء 21 أبريل (نيسان)، صورًا تُظهر نقل صاروخ "قدر" وسط تجمع في ساحة ونك بالعاصمة طهران.
ووفقًا للصور المتداولة، فقد جرى عرض الصاروخ في ساحة عامة وأمام المواطنين، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول معايير السلامة وحماية أرواح المدنيين.
ويشير منتقدون إلى أن عرض أو نقل معدات عسكرية ثقيلة داخل مناطق حضرية وبين تجمعات سكانية يتعارض مع المبادئ الدولية المعروفة لحماية المدنيين أثناء التوترات أو النزاعات، والتي تؤكد ضرورة عدم وضع البنية التحتية أو المعدات العسكرية داخل أو بجوار المناطق المدنية.
كما حذّر ناشطون في مجال حقوق الإنسان من أن مثل هذه الممارسات قد تعرّض حياة المواطنين للخطر، وقد تؤدي في حال وقوع أي حادث أو تصعيد إلى عواقب خطيرة وغير قابلة للتعويض.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في رسالة فيديو: "في كل جيل، يظهر من يسعى إلى تدميرنا، لكننا ننتصر على أعدائنا. محور الشر الإيراني الذي كان يهدف إلى القضاء علينا أصبح الآن يقاتل من أجل بقائه، وقد استهدفنا أجزاء كبيرة منه".
وأضاف: "نهضنا مثل الأسود وقاتلنا مثل الأسود. نفذنا عمليتين جريئتين لإزالة تهديد وجودي، يتمثل في القنابل النووية وآلاف الصواريخ الباليستية. كما رفعنا تحالفنا مع الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب إلى مستوى غير مسبوق".
وتابع: "لقد وجهنا ضربات قوية للنظام الإيراني وأضعفنا قدرته على تهديدنا. عززنا مكانة إسرائيل كقوة إقليمية، وأنشأنا تحالفات جديدة ومهّدنا الطريق لتوسيع السلام".
أعلنت وزارة الحرب الأميركية أن قواتها قامت بتفتيش ومصادرة ناقلة النفط الخاضعة للعقوبات و"عديمة الجنسية" المعروفة باسم "تيفاني"، المرتبطة بإيران، وذلك في منطقة المحيط الهادئ.
وتُعد هذه ثاني سفينة يُشتبه بملكيتها أو ارتباطها بطهران يتم احتجازها خلال ثلاثة أيام على يد القوات الأمريكية.
ووفقًا لبيان وزارة الحرب الأميركية، فقد قامت السفينة "تيفاني" بتحميل نفط إيراني مرتين في منطقة سنغافورة، وذلك بعدما أوقفت نظام التتبع الخاص بها عن العمل.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت سابقًا عقوبات على شركة "إي إن إس إيه" المسؤولة عن إدارة السفينة، بسبب مشاركتها في نقل النفط الإيراني.
ووصفت وسائل إعلام إيرانية هذا الإجراء بأنه "مصادرة ثاني سفينة إيرانية من قِبل الولايات المتحدة منذ بدء الحصار البحري للموانئ الإيرانية".
وكتبت وزارة الحرب الأمريكية يوم الثلاثاء 21 أبريل (نيسان) على منصة "إكس": "قامت القوات الأميركية خلال الليلة الماضية في منطقة قيادة المحيط الهندي والهادئ بتنفيذ عملية (تفتيش حق الزيارة) واعتراض بحري دون أي حادث، وصعدت إلى السفينة عديمة الجنسية والخاضعة للعقوبات (تيفاني) وصادرتها".
وأضافت الوزارة: "كما أعلنّا سابقًا، سنواصل الجهود الدولية لتنفيذ القوانين البحرية من أجل تعطيل الشبكات غير القانونية، واعتراض السفن الخاضعة للعقوبات التي تقدم دعمًا ماديًا لإيران في أي مكان تعمل فيه".
وأكدت الوزارة: "لا ينبغي أن تتحول المياه الدولية إلى ملاذ آمن للسفن الخاضعة للعقوبات. وستواصل وزارة الحرب الأميركية تقييد حرية عمل الجهات غير القانونية والسفن المرتبطة بها في المجال البحري".
تفاصيل احتجاز سفينة "توسكا"
تأتي مصادرة هذه الناقلة المرتبطة بإيران في وقت ذكرت فيه وكالة "رويترز" أن السفينة "توسكا" التي تحمل علم إيران، والتي تم احتجازها يوم الأحد 19 أبريل، كانت على الأرجح تنقل مواد "ذات استخدام مزدوج" يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية.
ونقلت "رويترز" عن مصادر أمنية بحرية أن التقييمات الأولية تشير إلى أن السفينة كانت تحمل هذه المواد بعد رحلة من آسيا وتوقفها في الصين وماليزيا، وأنها سبق أن نقلت شحنات مماثلة. ولم تُقدّم تفاصيل دقيقة حول طبيعة الشحنة.
وأضافت الوكالة أن طاقم "توسكا" كان يضم قبطانًا إيرانيًا وعددًا من البحارة الإيرانيين، رغم عدم وضوح ما إذا كان جميع الطاقم يحمل الجنسية الإيرانية.
وبحسب تحليل صور الأقمار الصناعية لشركة "سينماكس"، فقد شوهدت السفينة في 25 مارس (آذار) الماضي في ميناء تايكانغ بالصين، ثم توقفت في ميناء غاولان في جنوب الصين وميناء كلانغ في ماليزيا لتحميل حاويات، وكانت تحمل حاويات عند دخولها بحر عُمان.
كما صرحت السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، بأن السفينة التي تم احتجازها كانت في طريقها من الصين إلى إيران، وترتبط بشحنات كيميائية مرتبطة بالبرنامج الصاروخي الإيراني.
وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن المدمرة "يو إس إس سبرنس" قامت، بعد تجاهل طاقم السفينة "توسكا" للتحذيرات لمدة ست ساعات، بإعطابها عبر قصف غرفة المحركات، ثم صعد مشاة البحرية إلى السفينة.
وأضافت التقارير أن السفينة كانت متجهة إلى ميناء بندر عباس وتم احتجازها بتهمة خرق الحصار.