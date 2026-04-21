أفاد موقع "نت بلوكس"، المرصد الدولي المعني بمراقبة اضطرابات الإنترنت عالميًا، صباح اليوم الثلاثاء 21 أبريل، بأن انقطاع خدمة الإنترنت الدولي في إيران لا يزال مستمراً، ليدخل بذلك يومه الثالث والخمسين بعد مرور 1248 ساعة من التوقف.
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الإيرانية لفرض نظام وصول "فئوي" يمنح صلاحيات الاتصال لمستخدمين وقطاعات تجارية محددة، فإن التداعيات الإنسانية والأضرار الاقتصادية الناجمة عن هذه الرقابة الرقمية الصارمة لا تزال في تصاعد مستمر.
نفت وكالة "مؤسسة الإذاعة والتلفزيون" الإيرانية، الأنباء التي تم تداولها حول وصول وفد إيراني إلى العاصمة الباكستانية، مؤكدة أنه لم يتم إرسال أي وفد من إيران إلى "إسلام آباد" حتى الآن، سواء كان وفداً أساسياً أو فرعياً، أو أولياً أو ثانوياً.
يأتي هذا النفي رداً على تقرير نشرته شبكة "الجزيرة" صباح اليوم الثلاثاء، نقلت فيه عن مصدر باكستاني وصول الوفد التفاوضي الأولي لإيران إلى إسلام آباد، تزامناً مع تواجد وفد أميركي أولي هناك.
وشددت وكالة "مؤسسة الإذاعة والتلفزيون" الإيرانية على الثبات في الموقف الرسمي الذي أعلنه المسؤولون منذ مساء الأحد 19 أبريل، والمتمثل في أن طهران: "لا تقبل بالتفاوض تحت ظلال التهديد ونقض العهود".
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقطع فيديو بمناسبة "يوم الذكرى" للجنود القتلى في جيش البلاد، أن الحملة العسكرية الإسرائيلية للقضاء على التهديدات الموجهة ضد الدولة لا تزال مستمرة.
وقال نتنياهو: "لقد هبّ جنودنا وقادتنا كالأسود، وزأروا مثل الأسود. المعركة لم تنتهِ بعد، لكننا الآن قد أبعدنا عن أنفسنا تهديداً وجودياً".
وأضاف: "لقد أضعفنا أعداءنا بشدة، وجعلنا إسرائيل دولة أقوى من أي وقت مضى".
يُذكر أن العملية الإسرائيلية الأولى ضد إيران نُفذت تحت اسم "طلوع الأسود" والتي أدت إلى حرب استمرت 12 يوماً، بينما حملت العملية الأخيرة التي نُفذت بالتعاون مع الولايات المتحدة ضد إيران اسم "زئير الأسود".
اعتبر رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، أن احتمال استئناف الهجمات من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ليس ضئيلاً، مؤكدًا ضرورة الاستعداد لها.
وقال، اليوم الثلاثاء 21 أبريل، إن "احتمال بدء هجمات العدو مجددًا ليس قليلاً؛ وعلينا أن نكون مستعدين. فالعدو الذي كانت لديه أهداف وبذل محاولات، لن يتخلى بالتأكيد عن إجراءاته".
وأضاف محسني إيجئي: "إن إجراء الولايات المتحدة في محاصرة الموانئ والسواحل الإيرانية، وكذلك الاعتداء على سفينتنا التجارية في بحر عُمان، يُعدّ انتهاكًا لوقف إطلاق النار ومصداقًا لجريمة حرب، ونحن سنردّ حتمًا على هذه الأعمال العدائية".
صرح السفير الإيراني في إسلام آباد، رضا أميري مقدم، عبر حسابه على منصة "إكس"، بأن إيران لن تدخل في مفاوضات تحت التهديد الإكراه، واصفاً هذا الأمر بأنه "أصل إسلامي ولاهوتي أساسي".
وأضاف أميري مقدم: "ليت الولايات المتحدة كانت قد أدركت هذا الأمر".
وكتب السفير: "لن تجري إيران مفاوضات تحت التهديد الإكراه؛ فهذا أصل إسلامي ولاهوتي أساسي".
قال رئيس البرلمان الإيراني، ورئيس وفد التفاوض الإيراني مع الولايات المتحدة، محمد باقر قاليباف، في منشور على منصة «إكس» إن طهران لن تقبل التفاوض تحت التهديد، وإنها مستعدة للمواجهة.
وكتب: «ترامب، عبر فرض الحصار وانتهاك وقف إطلاق النار، يسعى — بحسب تصوره — إلى تحويل طاولة المفاوضات إلى طاولة استسلام، أو تبرير إشعال حرب جديدة. لن نقبل التفاوض تحت التهديد، وقد استعددنا خلال الأسبوعين الماضيين لكشف أوراق جديدة في ساحة المعركة».
وفي حين تم تأكيد حضور الوفد الأمريكي في إسلام آباد، لم تعلن إيران رسميًا حتى الآن مشاركتها في الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة بوساطة باكستان.