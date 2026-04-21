قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، يوم الثلاثاء 21 أبريل (نيسان): "أعتقد أن الجولة المقبلة من المفاوضات ستُعقد في إسلام آباد، بمجرد أن تنهي واشنطن الحصار".
وأكد أن الحصار البحري الأميركي يُعدّ انتهاكًا لوقف إطلاق النار، وأن رفعه شرط لعقد مفاوضات جديدة.
نشرت وسائل إعلام إيرانية، مساء الثلاثاء 21 أبريل (نيسان)، صورًا تُظهر نقل صاروخ "قدر" وسط تجمع في ساحة ونك بالعاصمة طهران.
ووفقًا للصور المتداولة، فقد جرى عرض الصاروخ في ساحة عامة وأمام المواطنين، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول معايير السلامة وحماية أرواح المدنيين.
ويشير منتقدون إلى أن عرض أو نقل معدات عسكرية ثقيلة داخل مناطق حضرية وبين تجمعات سكانية يتعارض مع المبادئ الدولية المعروفة لحماية المدنيين أثناء التوترات أو النزاعات، والتي تؤكد ضرورة عدم وضع البنية التحتية أو المعدات العسكرية داخل أو بجوار المناطق المدنية.
كما حذّر ناشطون في مجال حقوق الإنسان من أن مثل هذه الممارسات قد تعرّض حياة المواطنين للخطر، وقد تؤدي في حال وقوع أي حادث أو تصعيد إلى عواقب خطيرة وغير قابلة للتعويض.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في رسالة فيديو: "في كل جيل، يظهر من يسعى إلى تدميرنا، لكننا ننتصر على أعدائنا. محور الشر الإيراني الذي كان يهدف إلى القضاء علينا أصبح الآن يقاتل من أجل بقائه، وقد استهدفنا أجزاء كبيرة منه".
وأضاف: "نهضنا مثل الأسود وقاتلنا مثل الأسود. نفذنا عمليتين جريئتين لإزالة تهديد وجودي، يتمثل في القنابل النووية وآلاف الصواريخ الباليستية. كما رفعنا تحالفنا مع الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب إلى مستوى غير مسبوق".
وتابع: "لقد وجهنا ضربات قوية للنظام الإيراني وأضعفنا قدرته على تهديدنا. عززنا مكانة إسرائيل كقوة إقليمية، وأنشأنا تحالفات جديدة ومهّدنا الطريق لتوسيع السلام".
أعلنت وزارة الحرب الأميركية أن قواتها قامت بتفتيش ومصادرة ناقلة النفط الخاضعة للعقوبات و"عديمة الجنسية" المعروفة باسم "تيفاني"، المرتبطة بإيران، وذلك في منطقة المحيط الهادئ.
وتُعد هذه ثاني سفينة يُشتبه بملكيتها أو ارتباطها بطهران يتم احتجازها خلال ثلاثة أيام على يد القوات الأمريكية.
ووفقًا لبيان وزارة الحرب الأميركية، فقد قامت السفينة "تيفاني" بتحميل نفط إيراني مرتين في منطقة سنغافورة، وذلك بعدما أوقفت نظام التتبع الخاص بها عن العمل.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت سابقًا عقوبات على شركة "إي إن إس إيه" المسؤولة عن إدارة السفينة، بسبب مشاركتها في نقل النفط الإيراني.
ووصفت وسائل إعلام إيرانية هذا الإجراء بأنه "مصادرة ثاني سفينة إيرانية من قِبل الولايات المتحدة منذ بدء الحصار البحري للموانئ الإيرانية".
وكتبت وزارة الحرب الأمريكية يوم الثلاثاء 21 أبريل (نيسان) على منصة "إكس": "قامت القوات الأميركية خلال الليلة الماضية في منطقة قيادة المحيط الهندي والهادئ بتنفيذ عملية (تفتيش حق الزيارة) واعتراض بحري دون أي حادث، وصعدت إلى السفينة عديمة الجنسية والخاضعة للعقوبات (تيفاني) وصادرتها".
وأضافت الوزارة: "كما أعلنّا سابقًا، سنواصل الجهود الدولية لتنفيذ القوانين البحرية من أجل تعطيل الشبكات غير القانونية، واعتراض السفن الخاضعة للعقوبات التي تقدم دعمًا ماديًا لإيران في أي مكان تعمل فيه".
وأكدت الوزارة: "لا ينبغي أن تتحول المياه الدولية إلى ملاذ آمن للسفن الخاضعة للعقوبات. وستواصل وزارة الحرب الأميركية تقييد حرية عمل الجهات غير القانونية والسفن المرتبطة بها في المجال البحري".
تفاصيل احتجاز سفينة "توسكا"
تأتي مصادرة هذه الناقلة المرتبطة بإيران في وقت ذكرت فيه وكالة "رويترز" أن السفينة "توسكا" التي تحمل علم إيران، والتي تم احتجازها يوم الأحد 19 أبريل، كانت على الأرجح تنقل مواد "ذات استخدام مزدوج" يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية.
ونقلت "رويترز" عن مصادر أمنية بحرية أن التقييمات الأولية تشير إلى أن السفينة كانت تحمل هذه المواد بعد رحلة من آسيا وتوقفها في الصين وماليزيا، وأنها سبق أن نقلت شحنات مماثلة. ولم تُقدّم تفاصيل دقيقة حول طبيعة الشحنة.
وأضافت الوكالة أن طاقم "توسكا" كان يضم قبطانًا إيرانيًا وعددًا من البحارة الإيرانيين، رغم عدم وضوح ما إذا كان جميع الطاقم يحمل الجنسية الإيرانية.
وبحسب تحليل صور الأقمار الصناعية لشركة "سينماكس"، فقد شوهدت السفينة في 25 مارس (آذار) الماضي في ميناء تايكانغ بالصين، ثم توقفت في ميناء غاولان في جنوب الصين وميناء كلانغ في ماليزيا لتحميل حاويات، وكانت تحمل حاويات عند دخولها بحر عُمان.
كما صرحت السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، بأن السفينة التي تم احتجازها كانت في طريقها من الصين إلى إيران، وترتبط بشحنات كيميائية مرتبطة بالبرنامج الصاروخي الإيراني.
وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن المدمرة "يو إس إس سبرنس" قامت، بعد تجاهل طاقم السفينة "توسكا" للتحذيرات لمدة ست ساعات، بإعطابها عبر قصف غرفة المحركات، ثم صعد مشاة البحرية إلى السفينة.
وأضافت التقارير أن السفينة كانت متجهة إلى ميناء بندر عباس وتم احتجازها بتهمة خرق الحصار.
أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض، بأن سبب تأجيل زيارة جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، إلى إسلام آباد يعود إلى "اجتماعات تكميلية لصياغة السياسات" في البيت الأبيض.
وفي الوقت نفسه، ذكر موقع "أكسيوس" أن مسؤولي طهران لم يحسموا بعد قرارهم بشأن المشاركة في المفاوضات من عدمها.
وكان مراسل "أكسيوس" قد كتب، في وقت سابق على منصة "إكس"، أن مبعوثي ترامب: ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لا يزالان في الولايات المتحدة، رغم أن طائرة تابعة لوزارة الداخلية الأميركية كانت مقررة لنقلهما، صباح الثلاثاء 21 أبريل (نيسان)، من ميامي إلى أوروبا ثم إلى باكستان، قبل أن تُلغى الرحلة قبل دقائق من الإقلاع وتتجه لاحقًا إلى واشنطن.
أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن دبلوماسيي الاتحاد توصلوا إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات جديدة على مسؤولين في إيران، بتهمة عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز.
وأضافت كالاس: "حرية الملاحة غير قابلة للتفاوض. إن التغيرات اليومية في وضع مضيق هرمز بين الفتح والإغلاق خطيرة. ويجب أن يظل العبور عبره مجانيًا وحُرًا".
كما قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن بعثة الأمن البحري التابعة للاتحاد الأوروبي ستكون "أسرع وسيلة" لضمان عبور آمن في المياه الخليجية بعد تحقيق السلام.