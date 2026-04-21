أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض، بأن سبب تأجيل زيارة جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، إلى إسلام آباد يعود إلى "اجتماعات تكميلية لصياغة السياسات" في البيت الأبيض.

وفي الوقت نفسه، ذكر موقع "أكسيوس" أن مسؤولي طهران لم يحسموا بعد قرارهم بشأن المشاركة في المفاوضات من عدمها.

وكان مراسل "أكسيوس" قد كتب، في وقت سابق على منصة "إكس"، أن مبعوثي ترامب: ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لا يزالان في الولايات المتحدة، رغم أن طائرة تابعة لوزارة الداخلية الأميركية كانت مقررة لنقلهما، صباح الثلاثاء 21 أبريل (نيسان)، من ميامي إلى أوروبا ثم إلى باكستان، قبل أن تُلغى الرحلة قبل دقائق من الإقلاع وتتجه لاحقًا إلى واشنطن.