كتب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على منصة "إكس": "إن حصار الموانئ الإيرانية يُعد عملاً حربيًا، ومِن ثمّ يشكّل انتهاكًا لوقف إطلاق النار. كما أن مهاجمة سفينة تجارية واحتجاز طاقمها يُعد انتهاكًا أكبر".
وأضاف: "إيران تعرف كيف تُحبط المؤامرات، وكيف تدافع عن مصالحها، وكيف تقاوم سياسة الإملاء والضغط".
أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض، بأن سبب تأجيل زيارة جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، إلى إسلام آباد يعود إلى "اجتماعات تكميلية لصياغة السياسات" في البيت الأبيض.
وفي الوقت نفسه، ذكر موقع "أكسيوس" أن مسؤولي طهران لم يحسموا بعد قرارهم بشأن المشاركة في المفاوضات من عدمها.
وكان مراسل "أكسيوس" قد كتب، في وقت سابق على منصة "إكس"، أن مبعوثي ترامب: ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لا يزالان في الولايات المتحدة، رغم أن طائرة تابعة لوزارة الداخلية الأميركية كانت مقررة لنقلهما، صباح الثلاثاء 21 أبريل (نيسان)، من ميامي إلى أوروبا ثم إلى باكستان، قبل أن تُلغى الرحلة قبل دقائق من الإقلاع وتتجه لاحقًا إلى واشنطن.
أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن دبلوماسيي الاتحاد توصلوا إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات جديدة على مسؤولين في إيران، بتهمة عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز.
وأضافت كالاس: "حرية الملاحة غير قابلة للتفاوض. إن التغيرات اليومية في وضع مضيق هرمز بين الفتح والإغلاق خطيرة. ويجب أن يظل العبور عبره مجانيًا وحُرًا".
كما قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن بعثة الأمن البحري التابعة للاتحاد الأوروبي ستكون "أسرع وسيلة" لضمان عبور آمن في المياه الخليجية بعد تحقيق السلام.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إنه "لا توجد حاليًا أي خطة للذهاب إلى إسلام آباد"، مضيفًا أن طهران تواجه "رسائل متضاربة وإجراءات غير قابلة للتنبؤ من الجانب الأميركي".
وأضاف أن إيران ستقرر بشأن المشاركة في المفاوضات عندما تصبح "مبنية على التوصل لنتائج".
واعتبر بقائي أن "الاعتداء على الملاحة البحرية يُعد قرصنة وإرهابًا دوليًا"، مشيرًا إلى أنه يجب التأكد من أن المشاركة في المسار الدبلوماسي تحقق مصالح البلاد.
أعلن وزير الإعلام الباكستاني أنه لم يتم حتى الآن تلقي رد رسمي من إيران بشأن تأكيد إرسال وفد للمشاركة في محادثات "السلام" مع الولايات المتحدة في إسلام آباد.
وأضاف أن باكستان، بصفتها وسيطًا، على تواصل مستمر مع الجانب الإيراني، وتواصل متابعة مسار الدبلوماسية والحوار.
وأكد أن وقف إطلاق النار سينتهي عند الساعة 4:50 صباحًا بتوقيت باكستان، مشددًا على أن قرار طهران بالمشاركة في المفاوضات قبل انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين يُعد بالغ الأهمية.
وفي السياق ذاته، قال وزير الإعلام الباكستاني: "لإن إسلام آباد تبذل جهودًا صادقة لإقناع مسؤولي النظام الإيراني بالمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات، وهذه الجهود مستمرة".
أدانت وزارة الخارجية السعودية "مخططًا إرهابيًا" استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعلنت دعمها للإمارات في مواجهة "التطرف والإرهاب".
وكانت هيئة أمن الدولة في الإمارات قد أعلنت، في وقت سابق، رصد "خلية إرهابية" مرتبطة بإيران، مؤكدة اعتقال أعضائها.
وأضافت الحكومة الإماراتية أن أعضاء هذه الخلية كانوا يعملون على تجنيد عناصر وتنظيم أنشطة، وأن هدفهم كان الوصول إلى مواقع ومرافق حساسة داخل الدولة.