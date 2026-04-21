صرح رئيس منظمة التوجيه العقائدي والسياسي في قيادة قوى الأمن الداخلي الإيراني "فراجا"، علي شيرازي، بأن بلاده لن تتراجع حتى تأخذ بالثأر لقاسم سليماني من "ترامب". وأكد شيرازي أنه حتى في حال التوصل إلى أي اتفاق، فإن ذلك لن يعني بأي حال من الأحوال التنازل أو التراجع أمام الولايات المتحدة وترامب.
شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً خلال التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل حالة من الضبابية وترقب المستثمرين لمزيد من الوضوح بشأن مسار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران.
وسجل خام "برنت" انخفاضاً بنسبة 1.6% ليصل إلى 93.97 دولاراً للبرميل، كما تراجع خام "غرب تكساس الوسيط" الأميركي بنسبة 1.5% ليتم تداوله عند 86.15 دولاراً.
ويرجع هذا التذبذب في الأسواق إلى حالة عدم اليقين السائدة حول النتائج المحتملة لهذا الحراك الدبلوماسي وتأثيره على إمدادات الطاقة العالمية.
حث وزير الخارجية الألماني، يوهان وادفول، إيران على الدخول في مفاوضات "بنّاءة" مع الولايات المتحدة خلال محادثات "إسلام آباد" المرتقبة، مشدداً على ضرورة التزام طهران باتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد وادفول في تصريحاته على وجوب ضمان النظام الإيراني لحرية وأمن الملاحة وحركة المرور في مضيق هرمز.
وأضاف الوزير الألماني أنه يتعين على طهران قبول "اليد الممدودة" من جانب الولايات المتحدة للدبلوماسية، معتبراً أن هذا المسار يصب في مصلحة الشعب الإيراني.
نفت وكالة "مؤسسة الإذاعة والتلفزيون" الإيرانية، الأنباء التي تم تداولها حول وصول وفد إيراني إلى العاصمة الباكستانية، مؤكدة أنه لم يتم إرسال أي وفد من إيران إلى "إسلام آباد" حتى الآن، سواء كان وفداً أساسياً أو فرعياً، أو أولياً أو ثانوياً.
يأتي هذا النفي رداً على تقرير نشرته شبكة "الجزيرة" صباح اليوم الثلاثاء، نقلت فيه عن مصدر باكستاني وصول الوفد التفاوضي الأولي لإيران إلى إسلام آباد، تزامناً مع تواجد وفد أميركي أولي هناك.
وشددت وكالة "مؤسسة الإذاعة والتلفزيون" الإيرانية على الثبات في الموقف الرسمي الذي أعلنه المسؤولون منذ مساء الأحد 19 أبريل، والمتمثل في أن طهران: "لا تقبل بالتفاوض تحت ظلال التهديد ونقض العهود".
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقطع فيديو بمناسبة "يوم الذكرى" للجنود القتلى في جيش البلاد، أن الحملة العسكرية الإسرائيلية للقضاء على التهديدات الموجهة ضد الدولة لا تزال مستمرة.
وقال نتنياهو: "لقد هبّ جنودنا وقادتنا كالأسود، وزأروا مثل الأسود. المعركة لم تنتهِ بعد، لكننا الآن قد أبعدنا عن أنفسنا تهديداً وجودياً".
وأضاف: "لقد أضعفنا أعداءنا بشدة، وجعلنا إسرائيل دولة أقوى من أي وقت مضى".
يُذكر أن العملية الإسرائيلية الأولى ضد إيران نُفذت تحت اسم "طلوع الأسود" والتي أدت إلى حرب استمرت 12 يوماً، بينما حملت العملية الأخيرة التي نُفذت بالتعاون مع الولايات المتحدة ضد إيران اسم "زئير الأسود".
اعتبر رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، أن احتمال استئناف الهجمات من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ليس ضئيلاً، مؤكدًا ضرورة الاستعداد لها.
وقال، اليوم الثلاثاء 21 أبريل، إن "احتمال بدء هجمات العدو مجددًا ليس قليلاً؛ وعلينا أن نكون مستعدين. فالعدو الذي كانت لديه أهداف وبذل محاولات، لن يتخلى بالتأكيد عن إجراءاته".
وأضاف محسني إيجئي: "إن إجراء الولايات المتحدة في محاصرة الموانئ والسواحل الإيرانية، وكذلك الاعتداء على سفينتنا التجارية في بحر عُمان، يُعدّ انتهاكًا لوقف إطلاق النار ومصداقًا لجريمة حرب، ونحن سنردّ حتمًا على هذه الأعمال العدائية".