أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلاً عن مسؤولين إقليميين، بأن الولايات المتحدة وإيران أعلنتا استعدادهما لبدء جولة جديدة من المفاوضات، يوم الأربعاء 22 أبريل (نيسان).
وبحسب التقرير، فقد تلقّى الوسطاء الباكستانيون تأكيدًا بأن جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس وفد التفاوض الإيراني، محمد باقر قاليباف سيصلان إلى إسلام آباد، فجر الأربعاء.
أعلنت وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون"، أن قواتها قامت باعتراض وتوقيف ناقلة النفط "تيفاني"، وهي سفينة مجهولة التبعية وخاضعة للعقوبات، وذلك ضمن نطاق مسؤولية قيادة منطقة الهند والمحيط الهادئ.
وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت في وقت سابق شركة "ANSAI"، المسؤولة عن إدارة هذه السفينة، على قائمة العقوبات بسبب تورطها في نقل النفط الإيراني وتنفيذ عمليات نقل الشحنات بين السفن مع ناقلات تخضع للعقوبات.
وبحسب البيان الأميركي، فإن السفينة "تيفاني" قامت بشحن النفط الإيراني مرتين في منطقة سنغافورة، معتمدةً على إغلاق أنظمة التتبع الآلية للتمويه.
من جهتها، وصفت وسائل إعلام إيرانية هذه الخطوة بأنها عملية التوقيف الثانية التي تطال سفينة إيرانية من قبل الولايات المتحدة منذ بدء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.
شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً خلال التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل حالة من الضبابية وترقب المستثمرين لمزيد من الوضوح بشأن مسار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران.
وسجل خام "برنت" انخفاضاً بنسبة 1.6% ليصل إلى 93.97 دولاراً للبرميل، كما تراجع خام "غرب تكساس الوسيط" الأميركي بنسبة 1.5% ليتم تداوله عند 86.15 دولاراً.
ويرجع هذا التذبذب في الأسواق إلى حالة عدم اليقين السائدة حول النتائج المحتملة لهذا الحراك الدبلوماسي وتأثيره على إمدادات الطاقة العالمية.
حث وزير الخارجية الألماني، يوهان وادفول، إيران على الدخول في مفاوضات "بنّاءة" مع الولايات المتحدة خلال محادثات "إسلام آباد" المرتقبة، مشدداً على ضرورة التزام طهران باتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد وادفول في تصريحاته على وجوب ضمان النظام الإيراني لحرية وأمن الملاحة وحركة المرور في مضيق هرمز.
وأضاف الوزير الألماني أنه يتعين على طهران قبول "اليد الممدودة" من جانب الولايات المتحدة للدبلوماسية، معتبراً أن هذا المسار يصب في مصلحة الشعب الإيراني.
نفت وكالة "مؤسسة الإذاعة والتلفزيون" الإيرانية، الأنباء التي تم تداولها حول وصول وفد إيراني إلى العاصمة الباكستانية، مؤكدة أنه لم يتم إرسال أي وفد من إيران إلى "إسلام آباد" حتى الآن، سواء كان وفداً أساسياً أو فرعياً، أو أولياً أو ثانوياً.
يأتي هذا النفي رداً على تقرير نشرته شبكة "الجزيرة" صباح اليوم الثلاثاء، نقلت فيه عن مصدر باكستاني وصول الوفد التفاوضي الأولي لإيران إلى إسلام آباد، تزامناً مع تواجد وفد أميركي أولي هناك.
وشددت وكالة "مؤسسة الإذاعة والتلفزيون" الإيرانية على الثبات في الموقف الرسمي الذي أعلنه المسؤولون منذ مساء الأحد 19 أبريل، والمتمثل في أن طهران: "لا تقبل بالتفاوض تحت ظلال التهديد ونقض العهود".
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقطع فيديو بمناسبة "يوم الذكرى" للجنود القتلى في جيش البلاد، أن الحملة العسكرية الإسرائيلية للقضاء على التهديدات الموجهة ضد الدولة لا تزال مستمرة.
وقال نتنياهو: "لقد هبّ جنودنا وقادتنا كالأسود، وزأروا مثل الأسود. المعركة لم تنتهِ بعد، لكننا الآن قد أبعدنا عن أنفسنا تهديداً وجودياً".
وأضاف: "لقد أضعفنا أعداءنا بشدة، وجعلنا إسرائيل دولة أقوى من أي وقت مضى".
يُذكر أن العملية الإسرائيلية الأولى ضد إيران نُفذت تحت اسم "طلوع الأسود" والتي أدت إلى حرب استمرت 12 يوماً، بينما حملت العملية الأخيرة التي نُفذت بالتعاون مع الولايات المتحدة ضد إيران اسم "زئير الأسود".