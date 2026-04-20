قالت عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، سارا فلاحي، إن أعضاء اللجنة أعلنوا بشكل قاطع رفضهم ما وصفوه بـ "مطالب الولايات المتحدة المفرطة في المفاوضات".

وأكدت أن أعضاء اللجنة شددوا على أنه، وفقًا للمصالح الوطنية، لا ينبغي إخراج اليورانيوم المخصب من البلاد.

وأضافت أنه تم التأكيد أيضًا خلال الاجتماع ضرورة بقاء مضيق هرمز تحت الإدارة والسيادة الكاملة لإيران.

