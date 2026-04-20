قال رئيس لجنة الصناعات والمعادن في البرلمان الإيراني، رضا علي زاده، إن "أي قرار يتعلق بنطاق الوصول إلى الإنترنت الدولي يعود إلى الجهات الأمنية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للأمن القومي".

وأضاف: "تجري حاليًا عملية التحقق من الهوية لمنح الوصول إلى الإنترنت الدولي المميز (برو)، وسيتم تدريجيًا توفير هذا الوصول للوحدات المسجلة مع مراعاة الاعتبارات الأمنية".

وتابع قائلاً: "شركات الاتصالات الثلاث ملزمة بتنفيذ مشروع الإنترنت الدولي (برو) لضمان استقرار الأعمال، ومن خلال التطبيق الصحيح لهذا المشروع، سيتم دعم الإنتاج والتصدير والاستيراد والاقتصاد الوطني بشكل مستدام".