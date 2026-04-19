قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن سفينة شحن تحمل العلم الإيراني تُدعى «توسكا»، ويبلغ طولها نحو 900 قدم، حاولت اختراق الحصار البحري الأمريكي لكنها لم تنجح.

وأضاف أن المدمرة الصاروخية «يو إس إس سبروانس» أوقفت السفينة في بحر عُمان ووجّهت لها تحذيرًا، إلا أن الطاقم الإيراني لم يمتثل، فقامت البحرية الأمريكية بتعطيلها عبر استهداف غرفة المحركات.

وأضاف ترامب أن مشاة البحرية الأمريكية باتوا يسيطرون حاليًا على السفينة، موضحًا أن «توسكا» خاضعة لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية بسبب سجل من الأنشطة غير القانونية، وأن الولايات المتحدة تسيطر عليها بالكامل وتقوم بفحص حمولتها.