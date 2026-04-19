ليندسي غراهام: في عهد ترامب لا ينبغي التوصل إلى اتفاق مع إيران شبيه بالاتفاق النووي السابق
كتب السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام على منصة "إكس" أن "الحصار الفعّال دمّر اقتصاد النظام الإيراني، وأن هجوم الحرس الثوري على الملاحة الدولية يُعد علامة على اليأس".
وخاطب الرئيس الأميركي دونالد ترامب قائلاً: "سيطر على مضيق هرمز وأبقِ الحصار حتى تكون كل أوراق القوة بيدك". وأضاف: "إذا كنت تعتبر حتى فكرة الاعتراف بحق التخصيب لتنظيم القاعدة، ولو بشكل مؤقت، فكرة سيئة، فأنت محق، فالنظام الإيراني والقاعدة لا يختلفان ولهما الأهداف نفسها".
وكتب أن هذا النظام "الإرهابي"، الذي "تلطخت يداه بدماء الأميركيين"، لا يملك أي حق في تخصيب اليورانيوم، وأنه "يخدع ويكذب".
وأكد غراهام أنه في عهد ترامب لا ينبغي تشكيل أي اتفاق مشابه للاتفاق النووي السابق المعروف بـ"برجام".