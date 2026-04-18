أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر بحرية، بأنه بعد تحرك سفينتين لعبور مضيق هرمز، سُمع دوي إطلاق نار.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت أنها تلقت تقريرًا عن وقوع حادثة على بُعد 20 ميلاً بحريًا شمال شرق عمان. وأضافت الهيئة أن قائد إحدى ناقلات النفط أفاد باقتراب زورقين سريعين تابعين للحرس الثوري الإيراني من الناقلة.

ولم تُعلن حتى الآن تفاصيل إضافية حول هذا الحادث.