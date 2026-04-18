نشرت وسائل إعلام إيرانية رسالة منسوبة إلى المرشد الجديد، مجتبى خامنئي، بمناسبة "يوم الجيش في إيران".
وجاء في جزء من الرسالة: "كما تضرب الطائرات المسيّرة التابعة للجيش كالصاعقة الأميركيين والإسرائيليين، فإن سلاح البحرية مستعد أيضًا لإذاقة الأعداء مرارة هزائم جديدة".
أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر بحرية، بأنه بعد تحرك سفينتين لعبور مضيق هرمز، سُمع دوي إطلاق نار.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت أنها تلقت تقريرًا عن وقوع حادثة على بُعد 20 ميلاً بحريًا شمال شرق عمان. وأضافت الهيئة أن قائد إحدى ناقلات النفط أفاد باقتراب زورقين سريعين تابعين للحرس الثوري الإيراني من الناقلة.
ولم تُعلن حتى الآن تفاصيل إضافية حول هذا الحادث.
أفاد موقع "تانكر تركرز"، المتخصص في تتبع حركة السفن، بأن سفينتين هنديتين اضطرتا لتغيير مسارهما والعودة باتجاه الغرب، وذلك بعد تعرضهما لإطلاق نار من قِبل قوات الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز.
وبحسب التقرير، فإن إحدى هاتين السفينتين هي ناقلة نفط عملاقة ترفع العلم الهندي، وكانت تحمل على متنها نحو مليوني برميل من النفط العراقي.
وكان مقر "خاتم الأنبياء" المركزي قد أعلن، يوم السبت 18 أبريل (نيسان)، أن السيطرة على مضيق هرمز قد عادت إلى حالتها السابقة، وأصبح الممر المائي تحت الإدارة والرقابة المشددة للقوات المسلحة الإيرانية.
أعلنت وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن مسؤولي إيران لم يوافقوا "حتى هذه اللحظة" على المشاركة في الجولة القادمة من المفاوضات.
وأضافت "تسنيم" أنه تم إبلاغ المسؤولين الأميركيين بهذا الموقف عبر الوسيط الباكستاني.
وبحسب تقرير الوكالة، فإن استمرار الحصار البحري على إيران، بالإضافة إلى ما وصفته بـ "الأطماع الأميركية" في المفاوضات، والتي لا تزال مستمرة في الرسائل المتبادلة مؤخراً، كانت الأسباب وراء اتخاذ هذا الموقف.
قال أمين لجنة المناسبات الخاصة في "مرقد القدس"، عبد الحميد طالبي، إن "مكان دفن المرشد الشهيد سيكون بالتأكيد في مدينة مشهد داخل حرم الإمام الرضا، إلا أنه لم يتم بعد تحديد الموقع الدقيق داخل الحرم"، على حد قوله.
وأضاف أن موعد مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، لم يُعلن حتى الآن.
وأشار التقرير إلى أنه رغم مرور 50 يومًا على مقتل علي خامنئي، فإن جثمانه لم يُدفن بعد.
قال المساعد التنفيذي للجيش الإيراني، علي رضا شيخ: "إن الدفاع عبارة عن منظومة منظمة ومتماسكة تضم مختلف القطاعات، بما في ذلك مجالات الهجوم والدفاع وكل القوات المسلحة. واليوم، كل جندي يقف خلف منصات الإطلاق والطائرات المسيرة، سواء في البحر أو البر، يضع يده على الزناد ليل نهار، ويرصد ويراقب تحركات الأعداء".
وأضاف: "إن الشعب يشهد مشهداً واحداً فقط من العمليات، ولكن خلف تلك الكواليس، تتم حماية كيان النظام على كافة الحدود الإيرانية".
وتابع شيخ: "إن القوات البرية، والدفاع الجوي، والقوات البحرية، والجوية، والحرس الثوري، وحرس الحدود، يشكلون جميعاً سلسلة متماسكة ومنظومة قيمية تحت مسمى القوات المسلحة، التي باتت اليوم مصدراً للاقتدار والعزة والتلاحم مع الشعب الإيراني".