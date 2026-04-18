قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال فعالية في مدينة فينيكس بولاية أريزونا، إن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل «يومًا عظيمًا ومشرقًا للعالم».

وأكد رئيس الولايات المتحدة أن الحصار البحري المفروض على إيران، بأكبر قوة بحرية في العالم ومن قبل أقوى جيش شهده العالم، لا يزال مستمرًا.

وأضاف ترامب أن إيران، بمساعدة الولايات المتحدة، قامت بإزالة جميع الألغام البحرية أو هي بصدد إزالتها.

وتابع: «سنظل موجودين بكل قوتنا إلى أن يتم إبرام اتفاقنا مع الجمهورية الإسلامية بشكل كامل ونهائي بنسبة 100%».

وفي ما يتعلق بالمفاوضات، قال إن العملية تسير بشكل جيد، مضيفًا: «يجب أن تتقدم بسرعة كبيرة، وقد تم الاتفاق على معظم النقاط مسبقًا».

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة ستحصل على "جميع الغبار النووي" في إيران، مؤكدًا أنه لن يتم تبادل أي أموال بأي شكل.

وشدد ترامب على أن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا.

وفي سياق آخر، أشار إلى «وقف إطلاق نار غير مسبوق بين إسرائيل ولبنان»، قائلًا: «حققنا ما كان الجميع يعتقد أنه مستحيل».

واختتم بالتأكيد على أن «اتفاقنا مع إيران لا يرتبط بأي شكل بلبنان».