20 سفينة تعبر مضيق هرمز بعد إعلان إيران فتحه أمام حركة الملاحة
أفادت بيانات تتبع السفن، بأن نحو 20 سفينة شوهدت وهي تتحرك من المياه الخليجية باتجاه الخروج عبر مضيق هرمز، بعد إعلان إيران فتحه أمام حركة الملاحة، يوم الجمعة 17 أبريل (نيسان).
ذكرت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، نقلاً عن مصدر عسكري مطّلع، أن المتابعة المستمرة من قِبل مسؤولي النظام الإيراني لتنفيذ تعهد ترامب بفرض وقف إطلاق النار في لبنان أدت في نهاية المطاف إلى تحقيق نتيجة ليلة أمس، وأن إسرائيل اضطرت إلى قبول وقف إطلاق النار في لبنان أيضًا.
وأضافت "تسنيم" أن إيران كانت قد قررت، في حال عدم تنفيذ هذا التعهد، شن هجوم على إسرائيل عند الساعة الثامنة مساء أمس (بتوقيت طهران)، وأن جميع الاستعدادات اللازمة لذلك كانت جاهزة.
وأشارت إلى أنه "حتى منصات إطلاق الصواريخ كانت في وضع الاستعداد العملياتي لاستهداف نقاط محددة مسبقًا"، معتبرة أن عدم تنفيذ التعهد كان يُعد خرقًا كاملاً لوقف إطلاق النار، وأن صبر طهران كاد يوشك على النفاد.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، ردًا على تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، إن هذا الممر لا يزال تحت إشراف طهران.
وأضاف: "إذا استمر الحصار البحري الذي يشيرون إليه، فسنتخذ بالتأكيد الإجراءات اللازمة، ولن يكون هناك أي تراجع في هذا الشأن".
وتابع: "إذا أخلّ الطرف المقابل بالتزاماته مرة أخرى، وهو ما يبدو أنه ينوي القيام به، فإن إيران ستتخذ الإجراءات المضادة اللازمة".
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع موقع "أكسيوس"، إنه من المرجح أن يجتمع المفاوضون الأميركيون والإيرانيون هذا الأسبوع، ويتوقع التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.
وأضاف أن الاتفاق "سيضمن أمن إسرائيل"، وأن إسرائيل ستكون "في وضع جيد جدًا مع نهاية الحرب".
كما قال: "إن الإيرانيين يريدون الاجتماع والتوصل إلى اتفاق، وأعتقد أنه سيكون هناك اجتماع خلال نهاية الأسبوع، وربما نتوصل إلى اتفاق خلال يوم أو يومين".
عقب إعلان إيران فتح مضيق "هرمز"، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 10 في المائة، فيما سجّلت أسواق الأسهم الأميركية ارتفاعًا.
وتُتداول عقود خام "برنت"، المؤشر العالمي لأسعار النفط، عند نحو 89 دولارًا للبرميل، وهو مستوى عاد فيه السعر إلى نطاق الثمانين دولارًا. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 83 دولارًا للبرميل.
وفي أسواق الأسهم الأميركية، ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.7 في المائة، بينما صعد مؤشرا "داو جونز" و"ناسداك" بنسبة 1 في المائة لكل منهما.