ذكرت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، نقلاً عن مصدر عسكري مطّلع، أن المتابعة المستمرة من قِبل مسؤولي النظام الإيراني لتنفيذ تعهد ترامب بفرض وقف إطلاق النار في لبنان أدت في نهاية المطاف إلى تحقيق نتيجة ليلة أمس، وأن إسرائيل اضطرت إلى قبول وقف إطلاق النار في لبنان أيضًا.

وأضافت "تسنيم" أن إيران كانت قد قررت، في حال عدم تنفيذ هذا التعهد، شن هجوم على إسرائيل عند الساعة الثامنة مساء أمس (بتوقيت طهران)، وأن جميع الاستعدادات اللازمة لذلك كانت جاهزة.

وأشارت إلى أنه "حتى منصات إطلاق الصواريخ كانت في وضع الاستعداد العملياتي لاستهداف نقاط محددة مسبقًا"، معتبرة أن عدم تنفيذ التعهد كان يُعد خرقًا كاملاً لوقف إطلاق النار، وأن صبر طهران كاد يوشك على النفاد.