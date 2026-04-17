طالبت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، في تعليق على إعلان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بشأن فتح حركة المرور في مضيق هرمز، والرسائل اللاحقة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتوضيحات من المسؤولين في النظام بشأن "الصمت" حيال التطورات الأخيرة.

وكتبت "فارس" أن "التغريدة غير المتوقعة" لوزير الخارجية حول فتح مضيق هرمز، وما وصفته بـ "الاستعراضات العصبية لترامب"، قد تسببت في حالة من الارتباك داخل "المجتمع الإيراني".

وأضافت أن المواطنين يثقون بالتزام المسؤولين بالخطوط الحمراء، لكنهم يتوقعون على الأقل توضيحًا شفافًا بشأن "سبب الصمت".

