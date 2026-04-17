صرح رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، قائلاً: "إن ما حدث في لبنان كان ببركة المقاومة؛ لقد خضعت الولايات المتحدة وإسرائيل لوقف إطلاق النار جراء تضحيات حزب الله، والموقف الصارم الذي اتخذته إيران".
وأكد محسني إيجئي في تصريحه، أن "إيران لن تترك شعب لبنان المقاوم وحيدًا أبدًا".
أعلن مدير شركة "بارس بندار نهاد" الدولية، الناشطة في مجال التوظيف الدولي، إغلاق وتشميع الشركة بسبب دعم أقارب مديريها وموظفيها لـ "الاحتجاجات الشعبية في إيران".
ووفقًا لمعلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد تسبب هذا الإغلاق في فقدان مئات الموظفين لوظائفهم.
وأشار مدير الشركة، ماكان آريا بارسا، إلى أن نشاط ومواقف أقارب الموظفين والمديرين لا تعد مبررًا قانونيًا لإغلاق أي شركة، مؤكدًا أنه سيتابع هذه القضية قانونيًا داخل إيران وخارجها.
ويُذكر أن الموقع الإلكتروني للشركة يشير إلى أنها تأسست عام 2009 مع التركيز على مجال التعليم الافتراضي.
قال خطيب الجمعة بمدينة الأهواز بإيران، محمد نبي موسوي فرد، إن "الحرب مع الولايات المتحدة بمظاهرها المختلفة لا تنتهي، وهي تتخذ أشكالاً متغيرة في أزمنة متفاوتة، لكن معركة جبهة الحق ضد الباطل ستظل مستمرة".
وأضاف أن "القوات المسلحة الإيرانية الآن أيديها على الزناد؛ ومع ارتكاب العدو لأي خطأ بسيط، سنعتبر ذلك خرقًا لوقف إطلاق النار، وسندمر جميع أساطيل الاستكبار العالمي بكل ما أوتينا من قوة".
وتابع موسوي فرد قائلاً: "حتى لو حشدت أميركا كافة القوى العالمية وقدراتها النووية والبحرية للحرب ضد جبهة الإسلام، فإنها لن تتمكن من هزيمة الأمة الإسلامية".
صرح مساعد وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، بأن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون شاملاً لكافة مناطق النزاع ابتداءً من "لبنان وصولاً إلى البحر الأحمر"، مؤكداً: "لن نقبل بأي وقف مؤقت لإطلاق النار".
وأضاف خطيب زاده أن "طهران ترفض أي نوع من الهدنة المؤقتة، وتسعى للإنهاء الكامل للحرب في جميع أنحاء المنطقة".
وتابع مساعد وزير الخارجية الإيراني قائلاً: "يجب أن تنتهي دائرة الصراع هنا، مرة واحدة وللأبد".
قال المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، إسماعيل حسيني، إنه "لا يوجد أمل في التفاوض مع الولايات المتحدة، ولكن عندما نكون في موقف قوة، يجب تثبيت النتائج الميدانية عبر الدبلوماسية".
وأوضح أن "الميدان والشعب والدبلوماسية هي أضلاع ثلاثة لحركة واحدة يجب أن تمضي قدمًا بشكل متكامل ومتناسق".
وأضاف حسيني: "الفريق المفاوض الإيراني يدافع عن حقوق الشعب، ولم يخضع لشروط واشنطن"، مشيرًا إلى أن "الطرف الأميركي كان يسعى إلى تحقيق ما لم يتمكن من الحصول عليه ميدانيًا عبر طاولة المفاوضات".