انتقدت وكالة "مهر"، التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية في إيران، طريقة إعلان وزير الخارجية، عباس عراقجي، إعادة فتح مضيق هرمز، وذكرت أن "تغريدة عراقجي، دون توضيحات إضافية، وفّرت أفضل فرصة لترامب ليعلن نفسه منتصرًا في الحرب بما يتجاوز الواقع ويحتفل بما وصفه بالنصر".
وأضاف أن مفاوضات وقف إطلاق النار لا تقتصر على وزارة الخارجية، مؤكدة أنه من الطبيعي في مثل هذه الظروف أن يقدّم جميع أعضاء فريق التفاوض توضيحات موحّدة بشأن القرارات المتخذة.
كتبت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، نقلاً عن مصدر عسكري مطّلع، أن المتابعة المستمرة من قِبل المسؤولين الإيرانيين لتنفيذ التزام ترامب بفرض وقف إطلاق النار في لبنان أدت في النهاية إلى التوصل إلى اتفاق مساء أمس، وأجبرت إسرائيل على قبول وقف إطلاق النار في لبنان.
وأضافت "تسنيم" أن إيران كانت قد اتخذت قرارًا بشن هجوم على إسرائيل عند الساعة الثامنة مساء أمس (بالتوقيت المحلي)، في حال عدم تنفيذ هذا الالتزام، وأن جميع الترتيبات كانت جاهزة لذلك.
وذكرت: "حتى منصات إطلاق الصواريخ كانت في وضع الاستعداد العملياتي لاستهداف الأهداف المحددة مسبقًا، لأن عدم تنفيذ هذا الالتزام كان يُعد خرقًا كاملاً لوقف إطلاق النار، وكان صبر طهران قد أوشك على النفاد".
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، ردًا على تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، إن هذا الممر لا يزال تحت إشراف طهران.
وأضاف: "إذا استمر الحصار البحري الذي يشيرون إليه، فسنتخذ بالتأكيد الإجراءات اللازمة، ولن يكون هناك أي تراجع في هذا الشأن".
وتابع: "إذا أخلّ الطرف المقابل بالتزاماته مرة أخرى، وهو ما يبدو أنه ينوي القيام به، فإن إيران ستتخذ الإجراءات المضادة اللازمة".
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع موقع "أكسيوس"، إنه من المرجح أن يجتمع المفاوضون الأميركيون والإيرانيون هذا الأسبوع، ويتوقع التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.
وأضاف أن الاتفاق "سيضمن أمن إسرائيل"، وأن إسرائيل ستكون "في وضع جيد جدًا مع نهاية الحرب".
كما قال: "إن الإيرانيين يريدون الاجتماع والتوصل إلى اتفاق، وأعتقد أنه سيكون هناك اجتماع خلال نهاية الأسبوع، وربما نتوصل إلى اتفاق خلال يوم أو يومين".
عقب إعلان إيران فتح مضيق "هرمز"، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 10 في المائة، فيما سجّلت أسواق الأسهم الأميركية ارتفاعًا.
وتُتداول عقود خام "برنت"، المؤشر العالمي لأسعار النفط، عند نحو 89 دولارًا للبرميل، وهو مستوى عاد فيه السعر إلى نطاق الثمانين دولارًا. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 83 دولارًا للبرميل.
وفي أسواق الأسهم الأميركية، ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.7 في المائة، بينما صعد مؤشرا "داو جونز" و"ناسداك" بنسبة 1 في المائة لكل منهما.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تصريح لوكالة "رويترز"، إن الولايات المتحدة ستبقي على الحصار البحري في مضيق هرمز إلى حين الانتهاء الكامل من الاتفاق مع إيران.
وأضاف أن واشنطن تتعاون مع إيران لجمع الألغام البحرية في المضيق، وأنه لن يتم أي تبادل مالي ضمن الاتفاق المحتمل.
وأكد أن الولايات المتحدة ستعمل أيضًا على استعادة اليورانيوم المخصب ونقله إلى أميركا بشكل تدريجي وبهدوء.
وأشار إلى احتمال استمرار المفاوضات خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع احتمال زيارة إلى إسلام آباد لاحقًا دون قرار نهائي.