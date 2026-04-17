قال إمام جمعة "مشهد" بإيران، أحمد علم الهدى، منتقدًا إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة: "إن التفاوض من وجهة نظر أميركا يعني الاستسلام، والتكنولوجيا النووية تُعد تقنية عامة لبلادنا؛ حيث يدرس عشرات الطلاب في هذا المجال، لذلك فإن الطاقة النووية غير قابلة للتفاوض".
وأضاف: "في ظل امتلاك إيران اليد العليا في مواجهة العدو، وفي وقت يشهد فيه الهيكل الحاكم الحالي في الولايات المتحدة حالة من الانهيار، فإن إجراء المفاوضات يعني تقديم تنازلات؛ لذا ينبغي زيادة الضغط على مضيق هرمز بدلًا من تقديم تنازلات في التفاوض".