أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري بأن الولايات المتحدة وإيران تجريان مفاوضات حول خطة من ثلاث صفحات تهدف إلى إنهاء الحرب.

وذكر أنه وفقًا لأحد المحاور المطروحة، إذا تخلت إيران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، فإن الولايات المتحدة ستقوم بالإفراج عن 20 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة.

وأضاف "أكسيوس" أن "هذا الأسبوع شهد تقدمًا تدريجيًا في المفاوضات، رغم استمرار وجود فجوات كبيرة".

وبحسب التقرير، لا تزال المباحثات مستمرة بشأن مصير مخزون اليورانيوم المخصب، وحجم الأصول المجمدة التي سيتم الإفراج عنها، وكذلك شروط استخدام طهران لهذه الموارد.

ووفقًا لمصدرين مطلعين، كانت الولايات المتحدة في مرحلة من المفاوضات مستعدة لتخصيص 6 مليارات دولار لتوفير الغذاء والدواء وسلع إنسانية أخرى لإيران، لكن طهران طالبت بمبلغ 27 مليار دولار.