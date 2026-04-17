كتب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "في أعقاب إعلان وقف إطلاق النار في لبنان، نعلن السماح الكامل بعبور جميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار".
وأضاف عراقجي: "يجب أن يتم هذا العبور في المسار المنسق والمعلن مسبقًا من قِبل منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية".
أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري بأن الولايات المتحدة وإيران تجريان مفاوضات حول خطة من ثلاث صفحات تهدف إلى إنهاء الحرب.
وذكر أنه وفقًا لأحد المحاور المطروحة، إذا تخلت إيران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، فإن الولايات المتحدة ستقوم بالإفراج عن 20 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة.
وأضاف "أكسيوس" أن "هذا الأسبوع شهد تقدمًا تدريجيًا في المفاوضات، رغم استمرار وجود فجوات كبيرة".
وبحسب التقرير، لا تزال المباحثات مستمرة بشأن مصير مخزون اليورانيوم المخصب، وحجم الأصول المجمدة التي سيتم الإفراج عنها، وكذلك شروط استخدام طهران لهذه الموارد.
ووفقًا لمصدرين مطلعين، كانت الولايات المتحدة في مرحلة من المفاوضات مستعدة لتخصيص 6 مليارات دولار لتوفير الغذاء والدواء وسلع إنسانية أخرى لإيران، لكن طهران طالبت بمبلغ 27 مليار دولار.
أفادت منصة "أكسيوس" الإخبارية بأن الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية تجريان مفاوضات حول خطة من ثلاث صفحات تهدف إلى إنهاء الحرب.
وذكرت "أكسيوس" أنه وفقًا لأحد المحاور المطروحة، إذا تخلت الجمهورية الإسلامية عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، فإن الولايات المتحدة ستقوم بالإفراج عن 20 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة.
وأضافت الوسيلة أن "هذا الأسبوع شهد تقدمًا تدريجيًا في المفاوضات، رغم استمرار وجود فجوات كبيرة".
وبحسب التقرير، ما تزال المباحثات مستمرة بشأن مصير مخزون اليورانيوم المخصب، وحجم الأصول المجمدة التي سيتم الإفراج عنها، وكذلك شروط استخدام طهران لهذه الموارد.
ووفقًا لمصدرين مطلعين، كانت الولايات المتحدة في مرحلة من المفاوضات مستعدة لتخصيص 6 مليارات دولار لتوفير الغذاء والدواء وسلع إنسانية أخرى لإيران، لكن طهران طالبت بمبلغ 27 مليار دولار.
قائد مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني: لا خيار أمام أميركا وإسرائيل سوى "الخضوع والاستسلام"
قال قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، علي عبداللهي، في رسالة بمناسبة يوم الجيش، إن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة لجعل الأعداء يندمون على أفعالهم، وستواصل هذا المسار حتى تحقيق النصر الكامل".
وأضاف أن الأعداء، خاصة المسؤولين في الولايات المتحدة وإسرائيل، "لا يملكون خيارًا سوى الخضوع والاستسلام أمام عظمة وقدرة القوات المسلحة والشعب الإيراني المقاوم والمجاهد"، على حد قوله.
أعلن مدير شركة "بارس بندار نهاد" الدولية، الناشطة في مجال التوظيف الدولي، إغلاق وتشميع الشركة بسبب دعم أقارب مديريها وموظفيها لـ "الاحتجاجات الشعبية في إيران".
ووفقًا لمعلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد تسبب هذا الإغلاق في فقدان مئات الموظفين لوظائفهم.
وأشار مدير الشركة، ماكان آريا بارسا، إلى أن نشاط ومواقف أقارب الموظفين والمديرين لا تعد مبررًا قانونيًا لإغلاق أي شركة، مؤكدًا أنه سيتابع هذه القضية قانونيًا داخل إيران وخارجها.
ويُذكر أن الموقع الإلكتروني للشركة يشير إلى أنها تأسست عام 2009 مع التركيز على مجال التعليم الافتراضي.
أعلن مدير شركة "بارس بندار نهاد" الدولية، الناشطة في مجال التوظيف الدولي، إغلاق وتشميع الشركة بسبب دعم أقارب مديريها وموظفيها لـ "الاحتجاجات الشعبية في إيران".
ووفقًا لمعلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد تسبب هذا الإغلاق في فقدان مئات الموظفين لوظائفهم.
وأشار مدير الشركة، ماكان آريا بارسا، إلى أن نشاط ومواقف أقارب الموظفين والمديرين لا تعد مبررًا قانونيًا لإغلاق أي شركة، مؤكدًا أنه سيتابع هذه القضية قانونيًا داخل إيران وخارجها.
ويُذكر أن الموقع الإلكتروني للشركة يشير إلى أنها تأسست عام 2009 مع التركيز على مجال التعليم الافتراضي.
قال خطيب الجمعة بمدينة الأهواز بإيران، محمد نبي موسوي فرد، إن "الحرب مع الولايات المتحدة بمظاهرها المختلفة لا تنتهي، وهي تتخذ أشكالاً متغيرة في أزمنة متفاوتة، لكن معركة جبهة الحق ضد الباطل ستظل مستمرة".
وأضاف أن "القوات المسلحة الإيرانية الآن أيديها على الزناد؛ ومع ارتكاب العدو لأي خطأ بسيط، سنعتبر ذلك خرقًا لوقف إطلاق النار، وسندمر جميع أساطيل الاستكبار العالمي بكل ما أوتينا من قوة".
وتابع موسوي فرد قائلاً: "حتى لو حشدت أميركا كافة القوى العالمية وقدراتها النووية والبحرية للحرب ضد جبهة الإسلام، فإنها لن تتمكن من هزيمة الأمة الإسلامية".