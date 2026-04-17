قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تصريح لوكالة "رويترز"، إن الولايات المتحدة ستبقي على الحصار البحري في مضيق هرمز إلى حين الانتهاء الكامل من الاتفاق مع إيران.

وأضاف أن واشنطن تتعاون مع إيران لجمع الألغام البحرية في المضيق، وأنه لن يتم أي تبادل مالي ضمن الاتفاق المحتمل.

وأكد أن الولايات المتحدة ستعمل أيضًا على استعادة اليورانيوم المخصب ونقله إلى أميركا بشكل تدريجي وبهدوء.

وأشار إلى احتمال استمرار المفاوضات خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع احتمال زيارة إلى إسلام آباد لاحقًا دون قرار نهائي.