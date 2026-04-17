رئيس البرلمان الباكستاني يلتقي وفدًا إيرانيًا
التقى رئيس البرلمان الباكستاني، سردار أياز صادق، وفدًا برلمانيًا إيرانيًا، برئاسة منوشهر متكي، على هامش اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في إسطنبول.
عقب إعلان إيران فتح مضيق "هرمز"، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 10 في المائة، فيما سجّلت أسواق الأسهم الأميركية ارتفاعًا.
وتُتداول عقود خام "برنت"، المؤشر العالمي لأسعار النفط، عند نحو 89 دولارًا للبرميل، وهو مستوى عاد فيه السعر إلى نطاق الثمانين دولارًا. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 83 دولارًا للبرميل.
وفي أسواق الأسهم الأميركية، ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.7 في المائة، بينما صعد مؤشرا "داو جونز" و"ناسداك" بنسبة 1 في المائة لكل منهما.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تصريح لوكالة "رويترز"، إن الولايات المتحدة ستبقي على الحصار البحري في مضيق هرمز إلى حين الانتهاء الكامل من الاتفاق مع إيران.
وأضاف أن واشنطن تتعاون مع إيران لجمع الألغام البحرية في المضيق، وأنه لن يتم أي تبادل مالي ضمن الاتفاق المحتمل.
وأكد أن الولايات المتحدة ستعمل أيضًا على استعادة اليورانيوم المخصب ونقله إلى أميركا بشكل تدريجي وبهدوء.
وأشار إلى احتمال استمرار المفاوضات خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع احتمال زيارة إلى إسلام آباد لاحقًا دون قرار نهائي.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن اتفاقًا لإنهاء الحرب ضد إيران بات شبه مكتمل، وإن مسار التوصل إليه سيتقدم بسرعة.
وأضاف: "معظم النقاط الرئيسية تم الانتهاء منها. هذا المسار سيتحرك بسرعة كبيرة".
وأشار ترامب إلى أن المحادثات بشأن اتفاق دائم قد تُعقد في بداية الأسبوع المقبل "على الأرجح"، مؤكدًا أنه لم يقرر بعد من سيترأس الوفد الأميركي في المفاوضات وتوقيع الاتفاق.
وعند سؤاله عن احتمال زيارته لباكستان، قال: "ربما".
طالبت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، في تعليق على إعلان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بشأن فتح حركة المرور في مضيق هرمز، والرسائل اللاحقة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتوضيحات من المسؤولين في النظام بشأن "الصمت" حيال التطورات الأخيرة.
وكتبت "فارس" أن "التغريدة غير المتوقعة" لوزير الخارجية حول فتح مضيق هرمز، وما وصفته بـ "الاستعراضات العصبية لترامب"، قد تسببت في حالة من الارتباك داخل "المجتمع الإيراني".
وأضافت أن المواطنين يثقون بالتزام المسؤولين بالخطوط الحمراء، لكنهم يتوقعون على الأقل توضيحًا شفافًا بشأن "سبب الصمت".
أعلن المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، يوم الجمعة 17 أبريل (نيسان)، أن بلاده مستعدة للمشاركة في مهمة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
ودعا إلى مشاركة الولايات المتحدة في هذه المهمة.
وقال ميرتس: "نعتقد أن ذلك سيكون مرغوبًا، ويمكن أن تشمل هذه المشاركة أعمال الاستطلاع وإزالة الألغام البحرية".