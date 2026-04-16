قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، مشيرًا إلى حرب الـ 12 يومًا والهجمات المشتركة الأميركية والإسرائيلية الأخيرة ضد إيران: "لقد وجهنا ضربة غير مسبوقة للبنية الأساسية، التي بناها النظام الإيراني ووكلاؤه على مدى عقود ضد إسرائيل، ما أدى إلى تقليل التهديدات".
وأضاف خلال مراسم تسليم قيادة سلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي: "وقفنا في وجه الدعوات إلى تدمير إسرائيل والتهديد الذي كان موجودًا".
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه أجرى محادثة مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن إيران، مشيرًا إلى أن ترامب شدد على مواصلة الحصار البحري وتدمير ما تبقى من القدرات النووية الإيرانية.
وأضاف أن ترامب مصمم على إزالة هذا التهديد بشكل نهائي، ولن يتراجع عن هذا الهدف.
كما أوضح نتنياهو أنه سيتم التعامل أيضًا مع التهديدات الصاروخية وقدرات التخصيب الإيرانية، دون تقديم تفاصيل إضافية.
في تحليل حول موقف دول المنطقة من الأزمة الجارية، كتبت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن هذه الجهات الإقليمية تقوم بـ "مراقبة دقيقة جدًا" للأزمة، وتفضّل أن ينتقل مسار التوتر من الهجمات العسكرية الجديدة إلى الاحتواء السياسي، حتى لو كان هذا المسار هشًا ومؤقتًا.
وفي هذا التحليل، الذي نُشر يوم الخميس 16 أبريل (نيسان)، أُشير إلى أحدث التطورات في مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وحكومة إيران، بما في ذلك زيارة قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى إيران؛ وجولة رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف،ط الإقليمية، ولا سيما لقاؤه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض؛ والحصار البحري للموانئ الجنوبية الإيرانية؛ والترتيبات الجديدة لوزارة الخزانة الأميركية لفرض مزيد من القيود على بيع النفط الإيراني وتم الاستنتاج أن دول المنطقة تفضّل أن تعتمد الولايات المتحدة في خطواتها المقبلة على الضغط واحتواء طهران بشكل غير مباشر.
وكتبت "جيروزاليم بوست" في هذا التحليل، استنادًا إلى تقارير وسائل إعلام عربية وتركية، من بينها "عرب نيوز" ، أن "التفاؤل بشأن احتمال اقتراب نهاية الحرب في الشرق الأوسط قد ازداد"، لأن باكستان، بوصفها "وسيطًا رئيسيًا" ، حاضرة في طهران، ولأن إدارة دونالد ترامب تتحدث أيضًا عن احتمال التوصل إلى اتفاق.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الخميس 16 أبريل (نيسان)، إن إيران وافقت على تسليم اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة.
وأضاف أن هذه المواد كانت مخزنة في عمق الأرض ومرتبطة بهجوم نُفذ بواسطة قاذفات "بي-2".
وأشار ترامب إلى أن هناك العديد من الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع إيران، معربًا عن اعتقاده بأن حدثًا مهمًا سيقع قريبًا.
وأكد الرئيس الأميركي أن من المهم ألا تمتلك إيران سلاحًا نوويًا، مضيفًا أن طهران وافقت بشكل حاسم على هذا الأمر.
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، ردًا على "إيران إنترناشيونال"، توقيف المواطن الإيراني، يوسف عزيزي، يوم الاثنين 13 أبريل (نيسان)، بتهمة انتهاك وضع الإقامة عبر الاحتيال وتقديم معلومات كاذبة.
وأوضحت الوزارة أن عزيزي قدّم معلومات غير صحيحة في طلب التأشيرة، كما أنكر انتماءه إلى منظمة "الباسيج".
وأضافت أن عزيزي سيبقى رهن الاحتجاز لدى إدارة الهجرة والجمارك الأميركية إلى حين عقد جلسة النظر في قضيته.
وذكرت أن عزيزي دخل الولايات المتحدة لأول مرة خلال فترة رئاسة باراك أوباما في عام 2013 بتأشيرة طالب، حيث درس في جامعة ميشيغان، ثم انتقل بعد إنهاء دراسته إلى معهد "فيرجينيا بوليتكنيك".
وأكد البيان: "لا مكان في الولايات المتحدة لمؤيدي الإرهاب القادمين من دول أخرى، ولسنا ملزمين بقبولهم أو السماح لهم بالإقامة".
أعلن الجيش الأميركي قائمة موسّعة من السلع، التي يعتبرها مواد مُهرّبة، مشيرًا إلى أنه سيقوم بمصادرتها خلال عمليات الحصار المفروضة على موانئ جنوب إيران من أي سفينة تجارية، "بغض النظر عن موقعها الجغرافي".
وتشمل هذه القائمة الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية التي تُصنّف على أنها "ممنوعات مطلقة".
كما تُدرج فيها سلع مثل النفط والحديد والصلب والألومنيوم، إضافة إلى بعض المواد المدنية، باعتبارها "ممنوعات مشروطة"، لأنها قد تُستخدم لأغراض عسكرية.
وأضاف البيان أنه حتى المواد العادية مثل المعدات الإلكترونية أو الآلات الثقيلة قد تكون عرضة للمصادرة إذا وُجدت أدلة على استخدامها لأغراض عسكرية.