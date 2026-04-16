قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه أجرى محادثة مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن إيران، مشيرًا إلى أن ترامب شدد على مواصلة الحصار البحري وتدمير ما تبقى من القدرات النووية الإيرانية.

وأضاف أن ترامب مصمم على إزالة هذا التهديد بشكل نهائي، ولن يتراجع عن هذا الهدف.

كما أوضح نتنياهو أنه سيتم التعامل أيضًا مع التهديدات الصاروخية وقدرات التخصيب الإيرانية، دون تقديم تفاصيل إضافية.