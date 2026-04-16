قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الخميس 16 أبريل (نيسان)، إن إيران وافقت على تسليم اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة.

وأضاف أن هذه المواد كانت مخزنة في عمق الأرض ومرتبطة بهجوم نُفذ بواسطة قاذفات "بي-2".

وأشار ترامب إلى أن هناك العديد من الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع إيران، معربًا عن اعتقاده بأن حدثًا مهمًا سيقع قريبًا.

وأكد الرئيس الأميركي أن من المهم ألا تمتلك إيران سلاحًا نوويًا، مضيفًا أن طهران وافقت بشكل حاسم على هذا الأمر.