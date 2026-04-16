نشرت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" مقطع فيديو يُظهر قوات أميركية وهي تنفذ حصارًا لسفن كانت تحاول دخول موانئ بجنوب إيران أو مغادرتها.
وأعلنت "سنتكوم" أنه بعد مرور 72 ساعة على بدء الحصار، أُجبرت 14 سفينة على العودة بأوامر من القوات الأميركية.
قالت ممثلة روسيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "منع الإجراءات المتسرعة داخل مجلس الأمن أتاح الحفاظ على الظروف اللازمة للتوصل إلى اتفاقات أولية، وبدء مسار دبلوماسي". في إشارة إلى وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة.
وأضافت أن روسيا تؤكد ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفي جميع محيطات العالم، وتدعو إلى إنهاء الهجمات على الأساطيل التجارية، وإعادة فتح المسارات البحرية أمام كوبا وفنزويلا.
وأشارت إلى أن حل مشكلة مضيق هرمز، التي تفاقمت بسبب الإجراءات التصعيدية التي تقودها الولايات المتحدة بفرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، لا يمكن أن يتم دون معالجة جذور الأزمة الحالية، وأخذ وجهة نظر طهران في الاعتبار.
قال ممثل الصين في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بكين لا تدعم هجمات إيران على الدول الخليجية، مؤكداً أن حرية المرور وأمن المضائق المستخدمة للملاحة الدولية يجب الحفاظ عليهما.
وأضاف أن الصين تدعو إيران إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت لإعادة الوضع الطبيعي للملاحة في مضيق هرمز.
كما قال إن زيادة الوجود العسكري والحصار الموجّه من جانب الولايات المتحدة يُعد إجراءً خطيرًا وغير مسؤول.
وشدد على أن وقف إطلاق النار الشامل وحده يمكن أن يهيئ الظروف اللازمة لخفض التوترات.
أعلنت باكستان أن موعد الجولة الثانية من المفاوضات بين واشنطن وطهران لم يُحدّد بعد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية: "إن الجدول الزمني للمحادثات سيُعلن لاحقًا"، مضيفًا أن "باكستان ستواصل دورها كوسيط".
وكان مسؤول إيراني رفيع قد قال لوكالة "رويترز" إن زيارة قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران أسهمت في تقليل بعض الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن عدد من الملفات.
قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، إن الحوثيين لم يدخلوا الحرب إلى جانب إيران، واعتبر ذلك قرارًا جيدًا.
وفي ما يتعلق بوضع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، قال: "يبدو أنه مصاب، لكنه لا يزال على قيد الحياة".
وأضاف هيغسيث: "نستهدف فقط الأهداف العسكرية، بينما إيران استهدفت أهدافًا مدنية وفنادق".
وانتقد وزير الحرب الأميركي مجددًا الدول الأوروبية بسبب عدم مشاركتها في إعادة فتح مضيق هرمز، قائلاً إن بلاده ترحب بمشاركة الدول الأخرى للمساعدة في هذا الملف.
قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، إن بلاده ستواصل حصار مضيق هرمز طالما كان ذلك ضروريًا.
وأضاف: "إن تهديد إيران بإطلاق النار على السفن التجارية ليس سيطرة، بل قرصنة بحرية".
وقال وزير الحرب الأميركي إن البحرية الأميركية، وبفضل قدراتها البحرية، تتحكم في حركة الدخول والخروج من مضيق هرمز، بينما لم تعد لدى الإيرانيين قوة بحرية.
وتابع هيغسيث: "إن قطاع الطاقة الإيراني لم يُدمَّر بعد، لكن الحصار الأميركي أوقف الصادرات".