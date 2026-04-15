قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني يجب أن يتضمن “آلية شاملة ودقيقة جدًا” للتحقق من الأنشطة النووية.

ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، قال غروسي في سيول للصحافيين: “إيران تمتلك برنامجًا نوويًا طموحًا جدًا وواسع النطاق، لذلك فإن كل ذلك يتطلب وجود مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وإلا فلن يكون هناك اتفاق. سيكون مجرد وهم لاتفاق".

وأضاف أن "أي اتفاق يتعلق بالتكنولوجيا النووية يحتاج إلى آليات تحقق دقيقة جدًا".

وتؤكد إيران دائمًا أن برنامجها سلمي، بينما تقول الوكالة والدول الغربية إن طهران كانت تمتلك حتى عام 2003 برنامجًا منظمًا لتطوير سلاح نووي.