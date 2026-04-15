قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن "الحصار البحري قد يشكّل مقدمة لانتهاك وقف إطلاق النار، وستردّ القوات المسلحة الإيرانية حيثما اقتضت الحاجة".

وأضاف أن "وقف الحرب في لبنان كان أحد شروطنا لوقف إطلاق النار، وأي خرق لهذا الوقف سيُواجَه بردّ متناسب".

وتابع بقائي: "إن وقف الحرب في لبنان هو شرط اتفاقنا مع الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة "لم يصل بعد إلى مرحلة اتخاذ القرار النهائي".

