قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن القوات الأميركية في المنطقة تدعم حرية الملاحة للسفن التي تعبر المضيق، وتتجه إلى الموانئ غير الإيرانية أو تغادرها.
وأضافت أنه رغم بعض الارتباك في وسائل الإعلام، فإن هذا الدعم لا يشمل الناقلات أو السفن التي قد تسهم في دعم اقتصاد إيران.
نقلت وكالة "رويترز"، عن مصدر مطّلع، أن إيران قد تسمح للسفن بالعبور بأمان عبر الجزء العُماني من مضيق هرمز، إذا تم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لمنع استئناف الحرب.
وقال المصدر إن إيران، وفي إطار مقترحات طرحتها خلال المفاوضات مع واشنطن، قد تسمح بمرور السفن بحرية ومن دون خطر التعرض لهجمات، شرط التوصل إلى اتفاق يمنع تجدد النزاع.
وأضاف أن طهران ستحتفظ بالسيطرة على مياهها في المضيق، بينما ستتخذ عُمان قراراتها بشأن الجزء الواقع ضمن نطاقها.
ولم يوضح المصدر ما إذا كانت إيران ستوافق على إزالة الألغام المحتمل زرعها في تلك المنطقة، كما لم يعلّق على مسألة مرور السفن المرتبطة بإسرائيل أو ما إذا كان سيسمح لجميع السفن بالعبور بحرية.
وفي ختام حديثه، أكد أن تنفيذ هذا المقترح يعتمد على مدى استعداد واشنطن لتلبية مطالب طهران.
قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن واشنطن طلبت من دول المنطقة تجميد المزيد من أصول قادة الحرس الثوري، وقادة النظام الإيراني.
وأضاف أنه تم إبلاغ الشركات والدول بأنه إذا اشترت النفط الإيراني أو احتفظت بأموال إيران في بنوكها، فإن الولايات المتحدة مستعدة لفرض "عقوبات ثانوية".
وتابع بيسنت: "يجب على طهران أن تدرك أن هذا يعادل من الناحية المالية الإجراءات التي تُتخذ في المجال العسكري".
أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى الحرب مع إيران، قائلاً: "لقد أصبحنا قريبين جدًا من النهاية، لكن العمل لم ينتهِ بعد".
وأضاف: "حتى في حال التوقف الفوري، فإن إعادة بناء إيران ستستغرق 20 عامًا"، مؤكدًا أن طهران "ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق، وسيتم التوصل إلى اتفاق ممتاز".
وتابع: "اضطررت إلى تحويل تركيزي عن أمور أخرى، لأنه لو لم أفعل ذلك، لكانت طهران تمتلك الآن سلاحًا نوويًا".
قال عضو لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان الإيراني، مهرداد غودرزوند، إن "وقف إطلاق النار المؤقت لا يعني نهاية الحرب، وإن استمرار المفاوضات مع واشنطن مرهون بتحقق الشروط العشرة لطهران بشكل كامل".
وأضاف أن إيران "لن تكون مستعدة تحت أي ظرف من الظروف للتراجع عن حقوقها المشروعة وإنجازاتها الوطنية بذريعة وقف إطلاق النار".
وتابع غودرزوند: "إن طاولة المفاوضات بالنسبة لنا هي أداة لاستيفاء الحقوق، وإذا لم يلتزم الطرف المقابل بتعهداته، فلن يكون هناك إصرار على مواصلة المحادثات".
على الرغم من وعود الحكومة والبنك المركزي في إيران بتأجيل الأقساط البنكية وإلغاء غرامات التأخير في الظروف الحربية، تشير تقارير إلى أن البنوك لا تزال تطالب المواطنين بتلك الغرامات.
وأقرت وكالة “تسنيم”، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في تقرير نشرته يوم الأربعاء 15 أبريل (نيسان)، بعدم تنفيذ وعود النظام بشأن دعم الأعمال والمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة.
وكتبت هذه الوسيلة الإعلامية الحكومية أن دخل العديد من التجار والفاعلين الاقتصاديين تراجع في الظروف الحالية، وهم ينتظرون تنفيذ وعود الدعم الحكومية لتخفيف الضغوط.
وأضافت “تسنيم” أنه رغم ذلك، فإن “الاتصالات المتكررة من فروع البنوك لتذكير المواطنين بمواعيد الأقساط وطلب غرامات التأخير تؤكد مخالفة الوعود الرسمية”.
وفي الوقت الذي تواصل فيه البنوك الإصرار على تحصيل الأقساط والغرامات، يتفاقم الوضع الاقتصادي بعد الحرب، على خلفية فشل مفاوضات إسلام آباد وبدء الحصار البحري للموانئ الجنوبية الإيرانية، يومًا بعد يوم.
وخلال الأيام الأخيرة، أرسل متابعون لـ "إيران إنترناشيونال" رسائل تتحدث عن تضخم متسارع، وركود اقتصادي عميق، تسريح عمال، ونقص في الأدوية، مؤكدين أن استمرار انقطاع الإنترنت يزيد البطالة ويعمّق الأزمة المعيشية.
وكتب أحد المتابعين، يوم الأربعاء 15 أبريل: “منذ بدء وقف إطلاق النار، وضعت الحكومة الشعب تحت ضغط شديد.. الأدوية أصبحت نادرة، الأسعار ارتفعت بشكل جنوني، والقروض تُسحب تلقائيًا من الحسابات”.
وفي رسالة أخرى قال: “لديّ أقساط تأمين متأخرة.. أعيش على وجبة واحدة يوميًا.. لا أستطيع الاستمرار”.
تجاهل البنوك للتعميمات “الداعمة”
وصف مصطفى مطور زاده، عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان الإيراني، إصرار البنوك على فرض غرامات التأخير بأنه “غير مقبول”، مطالبًا الحكومة بالتحرك.
وقال: “البنوك لم تؤجل الأقساط فقط، بل تطالب أيضًا بغرامات التأخير كما في السابق.. رغم أن وزارة الاقتصاد أصدرت تعليمات واضحة بتأجيل الأقساط وإلغاء الغرامات خلال فترة الطوارئ”.
وأضاف أن البنك المركزي كان قد أعلن سابقًا أن تأخير سداد القروض حتى سقف 700 مليون تومان لن يؤثر على التقييم الائتماني.
لكن “تسنيم” أوضحت أن هذا القرار يقتصر على “عدم التأثير على السجل الائتماني”، بينما تستمر البنوك في فرض الغرامات.
وختمت بأن هناك “فجوة واضحة بين السياسات المكتوبة والتطبيق الفعلي”، وأن إجراءات البنوك لا تتماشى مع روح القرارات الرسمية.
وأثارت هذه السياسات ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث تساءل المواطنون عن سبب تحميلهم غرامات رغم مشكلات النظام المصرفي نفسه.