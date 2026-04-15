قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بشأن العقوبات على إيران: "منذ أكثر من عام ونحن نتبع سياسة الضغط الأقصى، سواء عبر تجميد المدفوعات للنظام الإيراني أو استهداف حسابات الحرس الثوري".
وأضاف: "أحد الأخطاء التي قد تكون مكلفة جدًا لإيران هو أنها هاجمت جيرانها من الدول الخليجية، والآن هذه الدول مستعدة للتحرك بشفافية أكبر، بما في ذلك التدقيق بشكل أعمق في مصادر الأموال الموجودة في أنظمتها المصرفية".
أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى الحرب مع إيران، قائلاً: "لقد أصبحنا قريبين جدًا من النهاية، لكن العمل لم ينتهِ بعد".
وأضاف: "حتى في حال التوقف الفوري، فإن إعادة بناء إيران ستستغرق 20 عامًا"، مؤكدًا أن طهران "ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق، وسيتم التوصل إلى اتفاق ممتاز".
وتابع: "اضطررت إلى تحويل تركيزي عن أمور أخرى، لأنه لو لم أفعل ذلك، لكانت طهران تمتلك الآن سلاحًا نوويًا".
قال عضو لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان الإيراني، مهرداد غودرزوند، إن "وقف إطلاق النار المؤقت لا يعني نهاية الحرب، وإن استمرار المفاوضات مع واشنطن مرهون بتحقق الشروط العشرة لطهران بشكل كامل".
وأضاف أن إيران "لن تكون مستعدة تحت أي ظرف من الظروف للتراجع عن حقوقها المشروعة وإنجازاتها الوطنية بذريعة وقف إطلاق النار".
وتابع غودرزوند: "إن طاولة المفاوضات بالنسبة لنا هي أداة لاستيفاء الحقوق، وإذا لم يلتزم الطرف المقابل بتعهداته، فلن يكون هناك إصرار على مواصلة المحادثات".
على الرغم من وعود الحكومة والبنك المركزي في إيران بتأجيل الأقساط البنكية وإلغاء غرامات التأخير في الظروف الحربية، تشير تقارير إلى أن البنوك لا تزال تطالب المواطنين بتلك الغرامات.
وأقرت وكالة “تسنيم”، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في تقرير نشرته يوم الأربعاء 15 أبريل (نيسان)، بعدم تنفيذ وعود النظام بشأن دعم الأعمال والمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة.
وكتبت هذه الوسيلة الإعلامية الحكومية أن دخل العديد من التجار والفاعلين الاقتصاديين تراجع في الظروف الحالية، وهم ينتظرون تنفيذ وعود الدعم الحكومية لتخفيف الضغوط.
وأضافت “تسنيم” أنه رغم ذلك، فإن “الاتصالات المتكررة من فروع البنوك لتذكير المواطنين بمواعيد الأقساط وطلب غرامات التأخير تؤكد مخالفة الوعود الرسمية”.
وفي الوقت الذي تواصل فيه البنوك الإصرار على تحصيل الأقساط والغرامات، يتفاقم الوضع الاقتصادي بعد الحرب، على خلفية فشل مفاوضات إسلام آباد وبدء الحصار البحري للموانئ الجنوبية الإيرانية، يومًا بعد يوم.
وخلال الأيام الأخيرة، أرسل متابعون لـ "إيران إنترناشيونال" رسائل تتحدث عن تضخم متسارع، وركود اقتصادي عميق، تسريح عمال، ونقص في الأدوية، مؤكدين أن استمرار انقطاع الإنترنت يزيد البطالة ويعمّق الأزمة المعيشية.
وكتب أحد المتابعين، يوم الأربعاء 15 أبريل: “منذ بدء وقف إطلاق النار، وضعت الحكومة الشعب تحت ضغط شديد.. الأدوية أصبحت نادرة، الأسعار ارتفعت بشكل جنوني، والقروض تُسحب تلقائيًا من الحسابات”.
وفي رسالة أخرى قال: “لديّ أقساط تأمين متأخرة.. أعيش على وجبة واحدة يوميًا.. لا أستطيع الاستمرار”.
تجاهل البنوك للتعميمات “الداعمة”
وصف مصطفى مطور زاده، عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان الإيراني، إصرار البنوك على فرض غرامات التأخير بأنه “غير مقبول”، مطالبًا الحكومة بالتحرك.
وقال: “البنوك لم تؤجل الأقساط فقط، بل تطالب أيضًا بغرامات التأخير كما في السابق.. رغم أن وزارة الاقتصاد أصدرت تعليمات واضحة بتأجيل الأقساط وإلغاء الغرامات خلال فترة الطوارئ”.
وأضاف أن البنك المركزي كان قد أعلن سابقًا أن تأخير سداد القروض حتى سقف 700 مليون تومان لن يؤثر على التقييم الائتماني.
لكن “تسنيم” أوضحت أن هذا القرار يقتصر على “عدم التأثير على السجل الائتماني”، بينما تستمر البنوك في فرض الغرامات.
وختمت بأن هناك “فجوة واضحة بين السياسات المكتوبة والتطبيق الفعلي”، وأن إجراءات البنوك لا تتماشى مع روح القرارات الرسمية.
وأثارت هذه السياسات ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث تساءل المواطنون عن سبب تحميلهم غرامات رغم مشكلات النظام المصرفي نفسه.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الحرب مع إيران تقترب من نهايتها، معربًا عن اعتقاده بأنها على وشك الانتهاء، ومؤكدًا أن أي انسحاب الآن سيجعل إعادة بناء البلاد تستغرق نحو 20 عامًا، لكنه شدد على أن “العمل لم ينتهِ بعد” وأنه يتوقع رغبة إيرانية قوية في التوصل إلى اتفاق.
وفي مقابلة مع “فوكس نيوز”، رجّح ترامب التوصل إلى “اتفاق كبير” خلال المفاوضات المقبلة، مؤكدًا أنه يجري محادثات مع جميع الأطراف ويقوم بـ“عمل مهم من أجل الولايات المتحدة والعالم".
كما انتقد ترامب حلف "الناتو" خلال حديثه، معتبرًا أن واشنطن لا تحصل على دعم كافٍ من الحلف رغم إنفاقها مئات المليارات عليه، متسائلاً عن جدوى استمرار هذا الإنفاق، إذا لم يكن الحلفاء متعاونين في قضايا كبرى مثل إيران.
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني يجب أن يتضمن “آلية شاملة ودقيقة جدًا” للتحقق من الأنشطة النووية.
ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، قال غروسي في سيول للصحافيين: “إيران تمتلك برنامجًا نوويًا طموحًا جدًا وواسع النطاق، لذلك فإن كل ذلك يتطلب وجود مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وإلا فلن يكون هناك اتفاق. سيكون مجرد وهم لاتفاق".
وأضاف أن "أي اتفاق يتعلق بالتكنولوجيا النووية يحتاج إلى آليات تحقق دقيقة جدًا".
وتؤكد إيران دائمًا أن برنامجها سلمي، بينما تقول الوكالة والدول الغربية إن طهران كانت تمتلك حتى عام 2003 برنامجًا منظمًا لتطوير سلاح نووي.