اتصال هاتفي بين رئيس البرلمان الإيراني ونائب رئيس دولة الإمارات
أجرى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اتصالاً هاتفيًا مع رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قالیباف، لمناقشة الجهود الرامية لخفض التوتر في المنطقة.
صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لشبكة "فوكس بيزنس" قائلاً: "إذا تصرف الإيرانيون بحكمة، فسينتهي كل شيء بسرعة".
وأضاف ترامب: "يمكننا تدمير جميع محطات الطاقة في إيران في غضون ساعة واحدة"، مشيرًا إلى أن "أسعار النفط ستعود إلى مستوياتها السابقة، بل وقد تنخفض إلى ما دون ذلك".
وتابع الرئيس الأميركي: "إذا انسحبنا الآن، فسيستغرق الأمر 20 عامًا لإعادة إعمار إيران. نحن لم ننتهِ بعد، وسنرى ما سيحدث، لكني أعتقد أنهم يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق".
دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى استغلال "نافذة الفرص" الناتجة عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مستدام.
وقال أردوغان إن تركيا تبذل جهودًا لتمديد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، وخفض التصعيد، وضمان استمرار المحادثات.
كما صرح الرئيس التركي بأن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان يضر بآمال السلام الإقليمي، مضيفًا أنه رغم بعض العقبات، فإن تركيا لا تزال تأمل في نجاح المفاوضات.
نفى وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، تقرير صحيفة "فایننشال تايمز" بشأن استخدام إيران سرًا قمر صناعيًا صينيًا للتجسس، من أجل مهاجمة القواعد الأميركية في المنطقة.
وكانت الصحيفة البريطانية قد ذكرت، في وقت سابق، أن إيران تمكنت، عبر استخدام قمر صناعي صيني، من رصد القواعد العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط ورفع دقة هجماتها.
وفي السياق ذاته، نُشرت تقارير حول احتمال إرسال الصين منظومات دفاع جوي إلى إيران.
صرح مدير الحوزات الدينية في إيران، علي رضا أعرافي، قائلاً إن إيران، في إطار النظام الإقليمي الجديد، قد تخلّت عن العديد من الاعتبارات المتعلقة بـ"المرتزقة الإقليميين" والقواعد الأميركية في المنطقة.
وأضاف أنه "إذا زادت الضغوط في المستقبل، فسيتم التخلي عن مزيد من هذه الاعتبارات".
وأوضح أن "منطق دفاع جديد قد تم تأسيسه في ضوء هذا النظام الإقليمي الجديد"، مضيفًا: "نحن نستخدم منطق القوة في مواجهة القوة".