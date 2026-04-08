أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء 8 أبريل (نيسان)، أنه نفّذ خلال 10 دقائق وبشكل متزامن في عدة مناطق، هجومًا واسعًا استهدف نحو 100 موقع وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله اللبناني الموالي لإيران.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن هذه الهجمات استهدفت مقرات وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في أنحاء بيروت ومنطقة البقاع وجنوب لبنان.

وبحسب البيان، شملت الأهداف مقار استخباراتية ومراكز قيادة استُخدمت لتوجيه وتخطيط عمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي والمدنيين، إضافة إلى بنى تحتية لأنظمة نارية وبحرية مرتبطة بإطلاق الصواريخ، وأصول تابعة لقوة "الرضوان" والوحدة الجوية 127 التابعة لحزب الله.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن العملية نُفذت استنادًا إلى معلومات استخباراتية دقيقة، وبعد أسابيع من التخطيط من قِبل مديرية العمليات ومديرية الاستخبارات وسلاح الجو والقيادة الشمالية، بهدف تعميق الضرر الذي يلحق بحزب الله.

وأشار البيان إلى أن جزءًا كبيرًا من البنى التحتية المستهدفة كان يقع في مناطق مكتظة بالسكان، مؤكداً أنه تم اتخاذ إجراءات مسبقة للحد من الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين.

