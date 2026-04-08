قال محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، إنه رغم وقف إطلاق النار المؤقت مع الولايات المتحدة، فإن يد القوات المسلحة الإيرانية ستبقى على الزناد حتى يتم الوصول إلى اطمئنان كامل.
ووصف المهَل التي حددتها الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية بأنها "تراجع"، مضيفًا: "بعد ثلاث مرات من التراجع، اضطر في النهاية، الرئيس الأميركي المتبجّح، تحت ضغط مقاومتنا وتدبير المرشد الإيراني الحازم، إلى القبول بخطة من 10 بنود كأساس للمفاوضات".
أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء 8 أبريل (نيسان)، أنه نفّذ خلال 10 دقائق وبشكل متزامن في عدة مناطق، هجومًا واسعًا استهدف نحو 100 موقع وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله اللبناني الموالي لإيران.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن هذه الهجمات استهدفت مقرات وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في أنحاء بيروت ومنطقة البقاع وجنوب لبنان.
وبحسب البيان، شملت الأهداف مقار استخباراتية ومراكز قيادة استُخدمت لتوجيه وتخطيط عمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي والمدنيين، إضافة إلى بنى تحتية لأنظمة نارية وبحرية مرتبطة بإطلاق الصواريخ، وأصول تابعة لقوة "الرضوان" والوحدة الجوية 127 التابعة لحزب الله.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن العملية نُفذت استنادًا إلى معلومات استخباراتية دقيقة، وبعد أسابيع من التخطيط من قِبل مديرية العمليات ومديرية الاستخبارات وسلاح الجو والقيادة الشمالية، بهدف تعميق الضرر الذي يلحق بحزب الله.
وأشار البيان إلى أن جزءًا كبيرًا من البنى التحتية المستهدفة كان يقع في مناطق مكتظة بالسكان، مؤكداً أنه تم اتخاذ إجراءات مسبقة للحد من الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين.
أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء 8 أبريل (نيسان)، إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا في تدوينة له: "لن يكون هناك أي تخصيب لليورانيوم، والولايات المتحدة، بالتعاون مع إيران، ستقوم باستخراج وجمع كل المواد النووية المدفونة في أعماق الأرض".
وأضاف ترامب أن هذا الملف يخضع لـ "رقابة قمر صناعي دقيقة للغاية" منذ الهجمات الأخيرة، مشددًا على أنه "منذ ذلك الحين، لم يتبق شيء دون أن تطاله يد التغيير".
كما أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستعمل بشكل وثيق مع إيران، معتبرًا أن البلاد قد مرت بـ "تغيير نظام بنّاء للغاية".
وفيما يخص المسار الدبلوماسي، أوضح الرئيس الأميركي أن واشنطن ستجري محادثات مع طهران بشأن التعريفات الجمركية وتخفيف العقوبات، كاشفًا أن العديد من البنود الـ 15، التي طرحتها واشنطن "قد تم التوافق عليها بالفعل".
صرح جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، بأن دونالد ترامب وجه ممثلي الولايات المتحدة المقرر مشاركتهم في التفاوض مع إيران بالدخول في المحادثات بـ "حُسن نية"، لكنه حذر من أن ترامب "نفد صبره لتحقيق تقدم" في هذا المسار.
وأضاف فانس: "لقد أمرنا ترامب بالذهاب إلى طاولة المفاوضات، ولكن إذا لم يفعل الإيرانيون الشيء نفسه، فسيدركون أن الرئيس الأميركي ليس الشخص الذي يمكن المزاح معه".
وحول سير العملية التفاوضية، قال فانس: "أعتقد أننا إذا تفاوضنا بحُسن نية، فيمكننا التوصل إلى اتفاق. لكن هذه الـ (إذا) كبيرة جدًا، وتعتمد في النهاية على الطريقة التي سيتفاوض بها الإيرانيون؛ آمل أن يتخذوا القرار الصحيح".
وصف جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران بأنه "هش"، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل حول بنوده، مضيفًا: "البعض يروج للأكاذيب بشأن هذا الوقف الهش لإطلاق النار الذي توصلنا إليه".
ولم يستجب فانس للتكهنات المثارة حول احتمالية سفره إلى باكستان للمشاركة المباشرة في المفاوضات، كما امتنع مكتبه عن الإدلاء بأي تعليق بهذا الخصوص.
وأوضح فانس أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام "أدوات ضغط اقتصادية هائلة"، إلا أن ترامب أصدر تعليماته بعدم استخدام هذه الأدوات في الوقت الراهن.
أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية في البلاد تصدت، منذ الساعة الثامنة صباحًا، لـ "موجة مكثفة" من الهجمات بالطائرات المسيّرة التي شنتها إيران.
ووفقًا للبيان، فقد تم اعتراض ما مجموعه 28 طائرة مسيّرة كانت تستهدف الكويت.
وبحسب القوات المسلحة الكويتية، فإن عددًا من هذه المسيّرات استهدف منشآت نفطية حيوية ومحطات لتوليد الكهرباء في جنوب البلاد، مما أدى إلى وقوع خسائر مادية واسعة في البنية التحتية النفطية، ومحطات الكهرباء، ومنشآت تحلية المياه.
وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد هذه الهجمات والتصدي لها.