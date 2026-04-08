قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، ردًا على تقارير عن استمرار هجمات إيران‌ بعد إعلان وقف إطلاق النار المؤقت، إن "تثبيت وقف إطلاق النار يستغرق أحيانًا بعض الوقت، لكن على النظام الإيراني أن يصدر فورًا أوامره لقواته بوقف إطلاق النار".

وحذّر إيران، يوم الأربعاء 8 أبريل (تنيسان)، قائلاً: "إن طهران عليها التصرف بحكمة إذا وجدت وسيلة لإيصال الرسالة، حتى لو بواسطة حمام زاجل، إلى قواتها في المناطق النائية لتعلمهم بعدم إطلاق النار ووقف الهجمات الأحادية أو الصاروخية".

وأكد أن القوات الأميركية لا تزال جاهزة للرد عند الحاجة.