ذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر بحرية، أن القوات البحرية الإيرانية أصدرت أمرًا يلزم مالكي السفن بالحصول على إذن من إيران لعبور المناطق المائية الواقعة تحت سيطرتها، وإلا سيتم استهداف سفنهم وتدميرها.
وأشار التقرير إلى أن عدة سفن في المياه الخليجية تلقت رسائل تفيد بأن مضيق هرمز لا يزال مغلقًا.
قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، ردًا على تقارير عن استمرار هجمات إيران بعد إعلان وقف إطلاق النار المؤقت، إن "تثبيت وقف إطلاق النار يستغرق أحيانًا بعض الوقت، لكن على النظام الإيراني أن يصدر فورًا أوامره لقواته بوقف إطلاق النار".
وحذّر إيران، يوم الأربعاء 8 أبريل (تنيسان)، قائلاً: "إن طهران عليها التصرف بحكمة إذا وجدت وسيلة لإيصال الرسالة، حتى لو بواسطة حمام زاجل، إلى قواتها في المناطق النائية لتعلمهم بعدم إطلاق النار ووقف الهجمات الأحادية أو الصاروخية".
وأكد أن القوات الأميركية لا تزال جاهزة للرد عند الحاجة.
قال عضو البرلمان الإيراني، أمير حسين بانكي بور، تعليقًا على هجمات إسرائيل الأخيرة على مواقع حزب الله في لبنان: "أبناء لبنان قالوا إنهم سيردون على الإسرائيليين بأنفسهم، ولا حاجة لنا حاليًا".
وأضاف: "في أي وقت تدعو الحاجة، لسنا ملتزمين بعدم ضرب إسرائيل. وبمجرد أن تتعرض لبنان للهجوم ويكون لأبنائها رأي بذلك، سنضرب بالتأكيد".
وتابع: "رغم عدم الثقة المطلقة، يجب استغلال الفرص إلى أقصى حد. كما أنهم هاجموا اليوم في موقعين أو ثلاثة، رد أبناء الحرس الثوري بسرعة. لم يغلقوا الصواريخ ولم يتراجعوا".
وأشار بانكي بور إلى أنه "لم يحدث تراجع أو تنازل من جانب إيران، ومضيق هرمز تحت سيطرتنا، وكل سفينة تعبر ستدفع الرسوم المستحقة".
أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي، دان كين، أن أكثر من 13 ألف هدف تم استهدافها خلال العمليات ضد إيران.
وقال كين، خلال مؤتمر صحافي في "البنتاغون"، إنه وفقًا لتقييمات الجيش الأميركي، تم تدمير 80 في المائة من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية و90 في المائة من المصانع العسكرية في البلاد.
وأضاف أن أكثر من 90 في المائة من الأسطول البحري الإيراني قد غرق، بما في ذلك جميع السفن الحربية الرئيسية السطحية، وأن 150 سفينة الآن في قاع المحيط.
أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي، دان كين، أنه مع إعلان وقف إطلاق النار المؤقت لمدة أسبوعين مع إيران، فإن قوات بلاده جاهزة لاستئناف العمليات القتالية إذا صدر أي أمر أو نداء لذلك.
وقال: "إن وقف إطلاق النار مع إيران مجرد توقف مؤقت، والقوات المشتركة لا تزال جاهزة، إذا صدرت الأوامر، لاستئناف العمليات بنفس السرعة والدقة التي أظهرناها الشهر الماضي. ونأمل ألا يحدث ذلك.
وأشار كين أيضًا إلى مقتل 13 جنديًا أميركيًا خلال هذه العمليات، مضيفًا أن "تضحياتهم وتضحيات عائلاتهم لها أهمية عميقة بالنسبة لنا، ونحن ممتنون لهم".
قال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، إن إيران توسلت من أجل وقف إطلاق النار، والجميع يعلم ذلك.
ووصف عملية "الغضب الملحمي" بأنها انتصار تاريخي وحاسم في ميدان المعركة، مؤكدًا أنها كانت انتصارًا عسكريًا كاملاً من كل الجوانب.
وأضاف: "لقد دمّرنا ألفي مركز قيادة وسيطرة عسكرية تابعة للنظام الإيراني".