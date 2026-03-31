قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي في مقابلة مع الجزيرة: لم يتم إرسال أي رد على مقترحات الحكومة الأميركية الـ 15، ولم تُقدّم إيران أي مقترح أو شرط. وأضاف أنه لم يُتخذ أي قرار بشأن المفاوضات، وأن الجانب الأميركي لا يزال لديه تحفظات حولها، وشروطه تتمثل في إنهاء الحرب.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تسعى إلى وقف إطلاق النار، بل إلى إنهاء الحرب بشكل كامل. وتشمل شروط الجمهورية الإسلامية ضمان عدم تكرار الهجمات وتقديم تعويضات عن الأضرار.