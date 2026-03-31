وتمتد هذه المواقع على 17 محافظة و28 مدينة وقريتين، فيما يقارب نصفها — أي 34 موقعًا — كانت مدارس ابتدائية أو ثانوية.

وتشمل المواقع الأخرى التي تم تحديدها من خلال تقارير شهود عيان والوثائق التي راجعتها "إيران إنترناشيونال" مستشفيات وملاعب رياضية وجامعات ومساجد وحدائق ومباني حكومية.

جُمعت هذه الروايات خلال فترة عشرة أيام، من 11 إلى 23 مارس 2026، بالتزامن مع قطع شبه كامل للإنترنت في إيران، ما أدى إلى تقييد شديد في تدفق الرسائل والصور ومقاطع الفيديو من داخل البلاد.

ورغم أن "إيران إنترناشيونال" لم تتمكن من التحقق المستقل من جميع هذه التقارير، إلا أنها قامت بتحديد المواقع الجغرافية للمواد البصرية المتعلقة بسبع حالات، جميعها مدارس.

المواقع المدنية ومخاطر ساحة المعركة

قال مصدر أمني إقليمي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن نشر القوات العسكرية في المناطق المدنية "ينقل مخاطر ساحة المعركة إلى المدنيين"، مضيفًا أن استخدام هذه المواقع لأغراض عسكرية محظور بموجب القانون الدولي.

وأضاف: "عندما تدخل قوات الأمن أو الميليشيات المدارس أو المستشفيات أو المساجد، فإنها تُعرّض المدنيين للخطر الجسدي، وتُقوّض الخدمات المدنية المحمية، وقد تُحوّل هذه المواقع إلى أهداف عسكرية".

وينص القانون الدولي الإنساني على أن المواقع المدنية قد تفقد وضعها المحمي إذا استُخدمت لأغراض عسكرية؛ مع ذلك، يجب على القوات المهاجمة الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط.

وتختلف التداعيات القانونية باختلاف نوع الموقع، وفقًا للمصدر، لكنه حذر من أن مثل هذه الإجراءات قد تُخرج المواقع المدنية من وضعها المحمي.

وأضاف: "تُعتبر المدارس مواقع مدنية؛ واستخدامها كثكنات عسكرية أو ميادين رماية أو مراكز احتجاز أو مستودعات أسلحة يجعلها أهدافًا عسكرية مشروعة، مع ضرورة التزام المهاجم بمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة".

وهذا يعني، بحسب قوله، "استخدام الدروع البشرية".

نشر القوات في المستشفيات والمساجد

ووفقًا لشهود عيان، تم تحديد أربعة مستشفيات على الأقل كمواقع تنتشر فيها القوات العسكرية أو بالقرب منها، بما في ذلك مستشفى جولستان في الأهواز ومراكز طبية في كرمانشاه ومناطق غربية أخرى.

وتتمتع المستشفيات بحماية أقوى من المدارس. فيجب احترامها وحمايتها بموجب القانون الدولي الإنساني؛ ولكن إذا استُخدمت خارج نطاق دورها الإنساني، كأن تُستخدم كقاعدة عسكرية أو نقطة مراقبة أو مركز عسكري أو قاعدة لقوات الأمن العسكري أو مستودع أسلحة، فإنها تفقد هذه الحماية الخاصة". مع ذلك، يجب توجيه إنذار واضح قبل أي هجوم.

ووفقًا لشهود عيان، استُخدمت ثلاثة مساجد على الأقل كقواعد عسكرية.

في العاصمة طهران، شملت هذه المساجد مسجد رضوان في 17 مارس/آذار، ومسجد شارده معصوم في دانشكاه في 16 مارس/آذار، حيث تمركزت وحدات من الشرطة الخاصة.

كما استُخدم مسجد مالك الأشتر في خسرو شاه بمحافظة أذربيجان الشرقية مقرًا لقوات الحرس الثوري الإيراني في 8 مارس/آذار.

ووفقًا للمصدر، تُعتبر المساجد مواقع مدنية محمية، وقد تُصنّف أيضًا ضمن التراث الثقافي بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية.

وأضاف: "يُحظر استخدام المساجد لأغراض عسكرية، ولكن إذا أصبحت هدفًا عسكريًا، فإنها تفقد حمايتها؛ وفي الوقت نفسه، يجب على القوات المهاجمة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتجنب الأعمال العشوائية أو غير المتناسبة".