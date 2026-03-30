قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الاثنين 30 مارس (آذار)، إن المفاوضات مع إيران "مستمرة وتمضي على نحو جيد".
وأضافت أن تصريحات مسؤولي النظام الإيراني العلنية تختلف عمّا يُبلَّغ لنا بشكل خاص.
أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، مساء الاثنين 30 مارس (آذار)، بأن أميركا وإسرائيل شنتا هجمات على عدة مناطق في طهران، بما في ذلك شمال شرق المدينة وغربها، ومدينة شهرك غرب، سعادت آباد وبونك.
وبحسب التقارير الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد سُمع دوي ثمانية انفجارات في منطقة مدينة شهرك غرب قرب مستشفى آتيه، وأكثر من عشرة انفجارات في منطقة شهر زيبا بغرب طهران تسببت في اهتزاز المباني. وقبل هذه الانفجارات، تم تسجيل تقلبات في التيار الكهربائي.
وفي الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن انفجارات في غوهردشت بكرج، وتبريز، وشيراز.
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هاجم 170 هدفًا تابعًا لما سماه "النظام الإرهابي" في إيران، مستخدمًا نحو 400 قذيفة.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه في هذه الموجة من الهجمات واصل تدمير مراكز إنتاج الأسلحة التابعة للنظام الإيراني، مشيرًا إلى أن من بين الأهداف التي تم استهدافها موقعًا مركزيًا لإنتاج مكونات رئيسية لمختلف أنواع الأسلحة، ومواقع لتصنيع محركات الطائرات المسيّرة، ومجمعًا صناعيًا لتطوير مكونات تسليحية، إضافة إلى مركز للبحث والتطوير.
وبحسب هذا التقرير، استهدف الجيش الإسرائيلي بالتزامن عدة مقار رئيسية للقوات المسلحة الإيرانية في غرب إيران، من بينها المعسكر الرئيسي لـ "الباسيج" في دهغلان، ومركز للشرطة في سنندج.
نشرت وسائل الإعلام الإيرانية صورة لأول اجتماع للحكومة الإيرانية بحضور الرئيس مسعود بزشکیان، يوم الاثنين 30 مارس (آذار)، حيث لفت مكان انعقاد الجلسة، الذي بدا أشبه بملجأ، اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
ووصف بزشکیان خلال الجلسة حضور مؤيدي النظام في التجمعات الليلية في المدن بأنه "رأسمال ثمين"، وقال: "إن اليوم إيران تتلألأ كجوهرة على صدر العالم وملهمة للأحرار في كل مكان".
وأضاف أن "أي قرار بشأن إنهاء الحرب سيتخذ فقط مع مراعاة جميع الشروط المطروحة، وفي إطار ضمان كرامة وأمن ومصالح الشعب الإيراني العظيم".
أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بسماع دوي انفجارات في غرب وشرق وشمال شرق طهران، مساء الاثنين 30 مارس (آذار).
وفي محافظة خوزستان، جنوب عربي إيران، تم الإبلاغ عن عدة انفجارات في مدينتي معشور والأهواز.
كما أفاد مواطنون في "مشهد" بتفعيل الدفاع الجوي.
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة الفارسية عن العمليات التي نفذها الجيش خلال الشهر الماضي ضد النظام الإيراني، قائلًا: “بدأنا ضرب نظامين رئيسيين في الوقت نفسه، أنظمة الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي”.
وأضاف: “قمنا بأكثر من 600 عملية هجومية ضد أنظمة الصواريخ الباليستية لتحديد منصات الإطلاق وإزالة التهديد عن الجبهة الداخلية لإسرائيل. وخلال الأيام الأخيرة، كشفت المعلومات العسكرية عن انخفاض الروح المعنوية، الغياب والتآكل بين عناصر هذه الوحدات”.
وأشار المتحدث إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل أيضًا ضد أنظمة الدفاع الجوي للنظام بكامل مكوناتها، مؤكدًا: “تدمير أكثر من 80 في المائة من أنظمة الدفاع الجوي يتيح لسلاح الجو العمل بحرية كاملة وبكثافة غير مسبوقة في جميع أنحاء إيران”.
وأضاف: “بعد ضرب هذه الأنظمة، بدأنا تدمير المنشآت الرئيسية للنظام، بما في ذلك الصناعات العسكرية مثل المصانع والمواقع التي تنتج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي والأسلحة المستخدمة في العمليات الإرهابية. وسيكتمل الهجوم على جميع المكونات الحيوية لهذه الصناعات خلال الأيام القادمة”.
وأوضح المتحدث أن المكون الثاني يتعلق بهياكل القيادة والسيطرة، مستهدفًا أهم مراكز قيادة الحرس الثوري وقواته التابعة، التي تدير من خلالها الهجمات ضد إسرائيل وقمع الشعب الإيراني. وأضاف: “منذ الجمعة الماضية، تم توجيه ضربات قوية لسلسلة قيادة الباسيج، وإزالة عناصر في نقاط التفتيش في شوارع طهران، وخاصة مقر الإمام علي المسؤول عن القمع الوحشي للاحتجاجات الأخيرة. تم القضاء على أكثر من ألفي عنصر من الحرس الثوري والباسيج والقوات الأمنية”.
أما المكون الثالث، فهو ضرب البرنامج النووي الإيراني، حيث تستهدف إسرائيل الآن المواقع والبنية التحتية التي صُممت لتطوير وتعزيز البرنامج النووي، بما في ذلك منشآت أراك للماء الثقيل المستخدمة لتشغيل المفاعلات النووية كمصدر للبلوتونيوم، والبنية التحتية في يزد لتحضير اليورانيوم الخام للتكثيف.
وأضاف المتحدث: “على مدى سنوات، أنفق النظام الإرهابي موارد ضخمة لتسريع البرنامج النووي، وهي موارد كانت ملكًا للشعب الإيراني. كلما تعزز البرنامج النووي للنظام، انهار اقتصاد البلاد أكثر، واليوم إيران معزولة إقليميًا واقتصادها في حالة انهيار”.