أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، مساء الاثنين 30 مارس (آذار)، بأن أميركا وإسرائيل شنتا هجمات على عدة مناطق في طهران، بما في ذلك شمال شرق المدينة وغربها، ومدينة شهرك غرب، سعادت آباد وبونك.

وبحسب التقارير الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد سُمع دوي ثمانية انفجارات في منطقة مدينة شهرك غرب قرب مستشفى آتيه، وأكثر من عشرة انفجارات في منطقة شهر زيبا بغرب طهران تسببت في اهتزاز المباني. وقبل هذه الانفجارات، تم تسجيل تقلبات في التيار الكهربائي.

وفي الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن انفجارات في غوهردشت بكرج، وتبريز، وشيراز.