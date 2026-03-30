أفادت تقارير واردة من شهود عيان بأنه في فجر اليوم الاثنين 30 مارس، سُجّلت موجة جديدة من الانفجارات والهجمات في مناطق مختلفة من إيران.

في محافظة هرمزغان، أفاد سكان جزيرة كيش بوقوع انفجارين عنيفين عند الساعة 04:50 فجرًا. وفي الوقت ذاته، ذكر مواطنون في جزيرة قشم أنهم سمعوا دوي انفجارات متتالية وقوية بين الساعة 04:00 و05:00، مشيرين إلى أنها تسببت في اهتزاز النوافذ.

كما تم الإبلاغ عند الساعة 05:04 عن استمرار دوي الانفجارات، فيما رجّح بعض الشهود أن يكون مصدرها من جهة جزيرة لارك.

وفي بندر عباس، تشير التقارير إلى سماع عدة انفجارات قوية قرابة الساعة 04:30 فجرًا.

وفي شمال البلاد، أفاد سكان مدينة بابل في محافظة مازندران بسماع دوي انفجار عنيف في محيط المدينة خلال ساعات الفجر.

وفي محافظة كردستان، تفيد التقارير الواردة من دهغلان بأنه نحو الساعة 04:20 تم استهداف منشآت مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة بشكل كامل.

كما أفاد شهود عيان في تبريز، مركز محافظة أذربيجان الشرقية، بوقوع هجمات عنيفة في نطاق من المدينة خلال الفترة ما بين الساعة 23:30 و23:50 من مساء اليوم السابق.