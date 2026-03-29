وزير الخارجية الكويتي: إيران تبرر هجماتها بتزييف الحقائق
أعلن وزير الخارجية الكويتي في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية أن اعتداءات إيران تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الكويت وانتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية، مؤكدًا أن الجامعة العربية تصرفت بشكل غير فعال في مواجهة التحديات الإقليمية.
وأضاف أن النظام الإيراني يبرر هجماته عبر تزييف الحقائق وابتداع المبررات.
وفي الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم اعتراض 14 صاروخًا باليستيًا و12 طائرة مسيرة أُطلقت من إيران، وأسفر هجوم على قاعدة عسكرية عن إصابة 10 من القوات العسكرية.