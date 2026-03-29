نتنياهو: إيران وحزب الله وحماس يقاتلون الآن "من أجل البقاء"
قال بنيامين نتنياهو: نحقق إنجازات كبيرة، إنجازات تخلق فجوات واضحة في نظام الإرهاب في طهران. إيران لم تعد كما كانت سابقًا، وحزب الله لم يعد كما كان، وحماس لم تعد كما كانت. لم يعودوا جيوشًا إرهابية تهدد وجودنا، بل أعداءً منهزمين يقاتلون من أجل البقاء.
وأضاف: بدلًا من أن يخيفونا، نحن من يخيفهم. نحن الطرف الفاعل والمهاجم، ونملك زمام المبادرة، ونتواجد في عمق أراضيهم. قلتُ إننا سنغير وجه الشرق الأوسط وقد فعلنا ذلك، لكننا أيضًا غيّرنا عقيدتنا الأمنية.