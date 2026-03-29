رئيس السلطة القضائية بإيران: حجزنا أموال 20 شخصًا من "المغتربين"
قال رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجئي، إنه بعد تلقي "تقارير من المواطنين وعمل دقيق للاستخبارات والتعرف" جرى حجز أموال 20 شخصًا من "المغتربين" بعد فتح ملفات بحقهم.
وأضاف: وفقًا للقانون، فإن عقوبة خائن الوطن هي الإعدام.
وكانت تقارير سابقة قد ذكرت حجز أموال كل من علي رضا فغاني، حكم كرة القدم الإيراني في أستراليا، وبرزو أرجمند، ممثل السينما، ومحسن یغانه، مغني، وسردار آزمون، لاعب كرة قدم، وعلي شريفي زارجي، أستاذ في جامعة شريف.