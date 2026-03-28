إسقاط صاروخ أطلق من اليمن نحو إسرائيل
أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ كروز أُطلق من اليمن، يوم السبت 28 مارس (آذار) وإسقاطه بنجاح.
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه في الأيام القادمة سيكمل الهجمات على تقريبًا جميع البنى التحتية للصناعة العسكرية للنظام الإيراني.
وأفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل" بأن الصناعة الدفاعية الإيرانية واسعة وتشمل مؤسسات عسكرية متعددة وشركات خاصة تنتج أنظمة تسليحية أو مكوناتها، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، والدفاعات الجوية، والأسلحة البحرية، والقدرات السيبرانية، وحتى الأقمار الصناعية التجسسية.
وبحسب التقرير، استهدفت القوات الجوية الإسرائيلية حتى الآن آلاف المنشآت الصناعية العسكرية الإيرانية خلال الحرب، أي نحو 70 في المائة، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أصبح قريبًا من استهداف نحو 9 من المواقع الرئيسية المستخدمة لتطوير الأسلحة التي تهدد إسرائيل.
في أعقاب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، تسعى كييف لتوسيع تعاونها الدفاعي مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهو نهج دخل مرحلة جديدة من خلال الزيارات الإقليمية لمسؤولين أوكرانيين، وإبرام اتفاقيات جديدة مع الدول الخليجية لمواجهة التهديدات الإيرانية.
وأفاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم السبت 28 مارس (آذار)، بلقائه مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، وأعلن أن الطرفين توصلا إلى اتفاق للتعاون في المجالات الأمنية والدفاعية.
وأشار زيلينسكي عبر تطبيق "تلغرام" إلى أن “فرقنا ستقوم بتفصيل ترتيبات التعاون النهائية”.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية عن بن زايد وزيلينسكي أن الطرفين ناقشا “فرص تطوير التعاون الثنائي” في إطار الاتفاق الاقتصادي الشامل بين البلدين.
ووفقًا للتقرير، كان من بين محاور لقاء زعيمي أوكرانيا والإمارات استعراض “التطورات الأمنية، وتصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، وتأثيراتها على الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي”.
ولم تنشر وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية مزيدًا من التفاصيل حول هذا الاجتماع وأبعاد التعاون الجديد بين كييف وأبوظبي.
وفي تطور آخر، أعلن المتحدث باسم مقر “خاتم الأنبياء” المركزي أن الحرس الثوري الإيراني استهدف مخزن أنظمة مضادة للطائرات المسيرة الأوكرانية في دبي.
ونفت وزارة الخارجية الأوكرانية هذا الخبر.
وكان زيلينسكي قد أعلن، في 15 مارس الجاري، أن واشنطن تواصلت عدة مرات مع كييف لمساعدة دول الشرق الأوسط في مواجهة هجمات الطائرات المسيّرة الإيرانية.
وأوضح أن كل فريق أرسلته أوكرانيا إلى الدول الخليجية لتعزيز القدرات الدفاعية ضد طائرات إيران المسيّرة يتكون من عشرات الخبراء المتخصصين.
زيلينسكي يسافر إلى قطر والسعودية
واصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، جولاته الإقليمية، حيث وصل إلى قطر، يوم السبت 28 مارس.
وبعد وقت قصير، أعلنت وزارة الدفاع القطرية توقيع اتفاقية تعاون دفاعي بين الدوحة وكييف، موضحة أن الاتفاق يشمل “تبادل الخبرات في مواجهة الصواريخ والطائرات المسيّرة”.
وقبل ذلك، كان زيلينسكي قد زار السعودية أيضًا.
وفي يوم الجمعة 27 مارس، أعلن وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، أن كييف على وشك توقيع عدة اتفاقيات أمنية مع دول المنطقة، بما في ذلك الإمارات وقطر، لمواجهة الهجمات الإيرانية.
وأشارت وكالة الأنباء الرسمية السعودية إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الدفاع السعودية والأوكرانية في جدة، وأوضحت أن الهدف من الاتفاق هو تنظيم “الترتيبات المتعلقة بتوفير المعدات الدفاعية”.
ومنذ بداية النزاع الحالي، استهدفت طهران، إلى جانب هجماتها الصاروخية على إسرائيل وقواعد أميركا في المنطقة، 12 دولة من بينها السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، الأردن، قطر، العراق، عمان وأذربيجان.
وتبرر طهران غالبًا هذه الهجمات بالاستناد إلى وجود قواعد عسكرية أميركية في هذه الدول، بينما استهدفت الهجمات أيضًا منشآت مدنية مثل المطارات والفنادق.
وفي هذا الإطار كتب الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، يوم السبت 28 مارس، رسالة تهديد على منصة "إكس"، مخاطبًا دول المنطقة: “إذا كنتم تسعون للتنمية والأمن، فلا تسمحوا لأعدائنا بإدارة الحرب من بلادكم”.
وأكد عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الجمهوري، دارل عيسى، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، يوم الجمعة 27 مارس،، التزام واشنطن تجاه حلفائها في المنطقة، مشيرًا إلى أن دولًا مثل الإمارات وقطر والسعودية طلبت من الولايات المتحدة المزيد من المعدات الدفاعية، وخاصة أنظمة الدفاع الصاروخي، وأن واشنطن تعمل على تلبية هذه الاحتياجات.
رُصدت حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد آر فورد"، أكبر حاملة طائرات في العالم، قبالة سواحل كرواتيا بعد خضوعها لأعمال صيانة.
وكانت قد رست سابقًا في قاعدة بحرية أميركية باليونان لإجراء إصلاحات بعد اندلاع حريق في غرفة غسيل الملابس على متنها مطلع هذا الشهر.
وصرح الجيش الأميركي حينها بأن الحريق لا علاقة له بالعمليات القتالية. إلا أن السفينة كانت تشارك في عمليات عسكرية ضد إيران.
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ موجة واسعة من الغارات الجوية استهدفت مقر منظمة الصناعات البحرية الإيرانية، وعدة مواقع أخرى لإنتاج الأسلحة في طهران، مساء الجمعة 27 مارس (آذار).
ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فإن هذا المركز مسؤول عن البحث والتطوير وإنتاج أنواع مختلفة من الأسلحة البحرية، بما في ذلك الزوارق السطحية وتحت السطحية، والأنظمة المأهولة وغير المأهولة، إضافة إلى المحركات والأسلحة.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن استهداف هذا المقر يعمّق ضرب القدرة البحرية الإيرانية، ويؤثر بشكل خاص على قدرة إنتاج الأسلحة البحرية.
وفي الوقت نفسه، استهدفت الغارات عدة مواقع تُستخدم، وفقًا للجيش الإسرائيلي، لإنتاج وتطوير أنواع مختلفة من الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي، وأكد الجيش الإسرائيلي أن الهدف من هذه الهجمات هو الحفاظ على التفوق الجوي لسلاح الجو الإسرائيلي في سماء إيران.
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أن تقرير الحرس الثوري الإيراني بشأن استهداف ما سماه "مخابئ" أميركية في دبي، ما أسفر عن قتل وجرح أكثر من 500 جندي غير صحيح.
وأضافت "سنتكوم" أنه لم يُستهدف أي من القوات الأميركية في دبي، ولا توجد تقارير عن وقوع خسائر.
كما أكدت "سنتكوم" أن النظام الإيراني يحاول من خلال نشر معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي إخفاء حقيقة أن قدراته العسكرية انهارت بشدة وتتعرض للضغط.