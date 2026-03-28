أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ موجة واسعة من الغارات الجوية استهدفت مقر منظمة الصناعات البحرية الإيرانية، وعدة مواقع أخرى لإنتاج الأسلحة في طهران، مساء الجمعة 27 مارس (آذار).

ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فإن هذا المركز مسؤول عن البحث والتطوير وإنتاج أنواع مختلفة من الأسلحة البحرية، بما في ذلك الزوارق السطحية وتحت السطحية، والأنظمة المأهولة وغير المأهولة، إضافة إلى المحركات والأسلحة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن استهداف هذا المقر يعمّق ضرب القدرة البحرية الإيرانية، ويؤثر بشكل خاص على قدرة إنتاج الأسلحة البحرية.

وفي الوقت نفسه، استهدفت الغارات عدة مواقع تُستخدم، وفقًا للجيش الإسرائيلي، لإنتاج وتطوير أنواع مختلفة من الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي، وأكد الجيش الإسرائيلي أن الهدف من هذه الهجمات هو الحفاظ على التفوق الجوي لسلاح الجو الإسرائيلي في سماء إيران.

