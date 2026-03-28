أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن نحو 3500 بحار ومشاة بحرية المتمركزين على متن السفينة "يو إس إس تريبولي" دخلوا نطاق مسؤولية هذه القيادة، يوم الجمعة 27 مارس (آذار).
وأضافت أن هذه المجموعة مزودة بطائرات نقل وهجوم قتالية، ومعدات للهجوم البرمائي، وأصول تكتيكية.
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ موجة واسعة من الغارات الجوية استهدفت مقر منظمة الصناعات البحرية الإيرانية، وعدة مواقع أخرى لإنتاج الأسلحة في طهران، مساء الجمعة 27 مارس (آذار).
ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فإن هذا المركز مسؤول عن البحث والتطوير وإنتاج أنواع مختلفة من الأسلحة البحرية، بما في ذلك الزوارق السطحية وتحت السطحية، والأنظمة المأهولة وغير المأهولة، إضافة إلى المحركات والأسلحة.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن استهداف هذا المقر يعمّق ضرب القدرة البحرية الإيرانية، ويؤثر بشكل خاص على قدرة إنتاج الأسلحة البحرية.
وفي الوقت نفسه، استهدفت الغارات عدة مواقع تُستخدم، وفقًا للجيش الإسرائيلي، لإنتاج وتطوير أنواع مختلفة من الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي، وأكد الجيش الإسرائيلي أن الهدف من هذه الهجمات هو الحفاظ على التفوق الجوي لسلاح الجو الإسرائيلي في سماء إيران.
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أن تقرير الحرس الثوري الإيراني بشأن استهداف ما سماه "مخابئ" أميركية في دبي، ما أسفر عن قتل وجرح أكثر من 500 جندي غير صحيح.
وأضافت "سنتكوم" أنه لم يُستهدف أي من القوات الأميركية في دبي، ولا توجد تقارير عن وقوع خسائر.
كما أكدت "سنتكوم" أن النظام الإيراني يحاول من خلال نشر معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي إخفاء حقيقة أن قدراته العسكرية انهارت بشدة وتتعرض للضغط.
أشار جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى العمليات العسكرية للولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، قائلاً إن الولايات المتحدة ستغادر المنطقة قريبًا، مضيفًا أنها حققت معظم أهدافها العسكرية.
وأكد أن ترامب يعتزم مواصلة العمليات العسكرية لفترة قصيرة من الزمن لضمان إضعاف النظام الإيراني بشكل كبير.
وتابع: "سيواصل الرئيس هذه العملية لفترة أقصر لضمان عدم اضطرارنا للقيام بذلك مرة أخرى لفترة طويلة بعد مغادرتنا. علينا أن نشل النظام الإيراني لفترة طويلة، وهذا هو هدفنا".
كتبت وكالة أنباء «تسنيم»، التابعة للحرس الثوري، أن بعض الجهات في إيران تدرس بشكل عاجل مسألة الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وأن هذا الاستنتاج يوشك أن يصبح نهائيًا، وهو أنه لا يوجد أي سبب للبقاء في هذه المعاهدة.
وفي وقت سابق، كتب محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، على منصة «إكس» أن التقارير المسيّسة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد تدفع البلاد إلى اتخاذ قرارات لا رجعة فيها؛ بسبب عدم إدانتها للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية.
وفي الوقت نفسه، تم تقديم مشروع قانون عاجل بثلاث درجات بعنوان «دعم الحقوق النووية» إلى البرلمان الإيراني، مع محاور تشمل الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأُحيل إلى مساعد الشؤون القانونية.
قال رئيس جهاز الاستخبارات الوطني التركي، إبراهيم قالن: "لقد بذلنا جهودًا كبيرة لمنع اندلاع هذه الحرب وإنهائها، وما زلنا نعمل على إبعاد تركيا عن هذه الأزمة".
وأضاف أن "الهجمات الإيرانية على الدول الخليجية غير مقبولة"، لكنه أشار إلى ضرورة معرفة من بدأ هذه الحرب.
وأكد أن هذه الحرب تفتقر إلى الشرعية وفق القانون الدولي، مشددًا على أن هدف تركيا هو إنهاؤها سريعًا ومنع توسعها في المنطقة.