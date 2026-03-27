تبریز: سُمع دوي انفجار في تمام الساعة 02:00 فجراً في منطقة "ياغشیان" بالقرب من "شمیم بایداری".

أصفهان: سُمع دوي عدة انفجارات عنيفة في نقاط مختلفة من المدينة في تمام الساعة 03:25 فجراً.

إسلام شهر: سُمع دوي عدة انفجارات في المدينة بين الساعة 04:00 و04:35 فجراً.

نيسابور: أُبلغ عن تحليق طائرات مقاتلة فوق سماء المدينة في تمام الساعة 04:39 صباحاً.

كرج: سُمع دوي انفجار شديد للغاية في منطقة "عظيمية" عند الساعة 04:00 فجراً. كما وقع انفجاران عند الساعة 04:03 (أحدهما بعيد والآخر قريب جداً) في منطقة "شاهين فيلا"، مما أدى إلى اهتزاز المباني.

طهران: سُمع دوي انفجارات عنيفة في منطقتي "شيتغر" و"كوهك" عند الساعة 04:10 فجراً.

لار: رُصد إطلاق صاروخين من قاعدة القوات الجوية في تمام الساعة 05:10 صباحاً، تلاه بدقائق قليلة سماع صوت مقاتلات وعدة انفجارات.

بستك: سُمع صوت للمقاتلات عن قرب عند الساعة 05:15 فجراً، أعقبه سلسلة انفجارات متتالية مع اهتزازات شديدة في ضواحي المدينة. كما أُبلغ عن أصوات طائرات قوية واهتزازات عند الساعة 06:30 صباحاً.

مشهد: سُمع دوي عدة انفجارات ضخمة ترافقت مع أصوات طائرات مقاتلة وتصدي الدفاعات الجوية بين الساعة 06:00 و07:00 صباحاً.