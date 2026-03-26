حذر عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، وحيد أحمدي، من التحركات العسكرية الأميركية في جنوب إيران، قائلاً: "أي تحرك ضد إيران سيواجه برد حاسم".
وأضاف أحمدي أنه "في حال حدوث خطأ في الحسابات، فإن جزيرة خارك يمكن أن تتحول إلى مقبرة لجنودهم، وقوات الكوماندوز الخاصة بهم".
أفادت التقارير الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" بسماع دوي انفجار قوي جدًا في مدينة بارسيان بمحافظة هرمزغان، جنوب شرق إيران، صباح الخميس 26 مارس (آذار).
كما أفاد أحد المتابعين بأن مبنى في مدينة بندر عباس، يقع في شارع الجامعة بعد مسجد أبو الفضل، تعرّض لهجوم.
وذكر متابعون آخرون أنهم سمعوا دوي انفجارين عنيفين في مدينة سيرجان، بمحافظة كرمان، جنوب شرق إيران، بالإضافة إلى انفجار قوي، وتحليق طائرة حربية بين مدينتي سلماس وأورمية.
وفي رسالة أخرى، ورد أنه صباح يوم الخميس سُمع نشاط للدفاعات الجوية وانفجارات في محيط منطقة "شهرك أكباتان" في طهران.
في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني، ظهرت مؤشرات على احتمال دراسة أو حتى التخطيط لعملية برية أميركية داخل إيران، ما أثار قلق عدد من المشرّعين في واشنطن.
وبحسب التقارير، حذّر بعض أعضاء الكونغرس الأمبركي، عقب جلسات إحاطة سرّية، من احتمال إرسال قوات برية. وقالت نانسي ميس، وهي نائبة جمهورية، إنها "لن تدعم بأي شكل من الأشكال وجود قوات أميركية على الأراضي الإيرانية"، في موقف يعكس وجود انقسام حتى داخل الحزب الجمهوري.
وفي المقابل، أعرب ريتشارد بلومنتال عن قلق متزايد من التوجه نحو عملية برية، مؤكدًا أن تحقيق الأهداف المعلنة للولايات المتحدة قد يكون صعبًا دون "وجود فعلي" على الأرض داخل إيران.
وفي وقت سابق، تحدثت تقارير عن دراسة سيناريوهات مثل السيطرة على جزيرة خارك، وهي المركز الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية، وهو ما يتطلب عمليًا نوعًا من الوجود البري أو شبه البري.
كما تشير تقارير إعلامية وتصريحات بعض النواب إلى أن عددًا من قادة الكونغرس، بمن فيهم رؤساء لجان عسكرية، طرحوا احتمال التخطيط لعملية برية. ومع ذلك، أعلن البيت الأبيض رسميًا أنه لا توجد حاليًا خطة لإرسال قوات برية، رغم أن دونالد ترامب لم يستبعد هذا الخيار بشكل كامل.
وفي أحدث تصريح، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن "بقايا النظام الإيراني" أمامها فرصة جديدة للتعاون مع ترامب، في إشارة إلى مهلة خمسة أيام حددها الرئيس الأميركي للتوصل إلى اتفاق، تشمل التخلي الكامل عن البرنامج النووي ووقف التهديدات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
وأكدت ليفيت أن ترامب يفضل "السلام"، لكنها حذّرت من أن رفض هذه الشروط سيؤدي إلى استمرار الهجمات و"توجيه ضربات أشد قسوة"، مشددة على أن الرئيس الأميركي "لا يطلق تهديدات فارغة".
وأضافت أن إيران، نتيجة "حسابات خاطئة"، فقدت جزءًا من قدراتها العسكرية، بمن في ذلك قادة كبار وقوات بحرية وجوية وأنظمة دفاع جوي، وأن استمرار التوتر يعود إلى عدم الاعتراف بهذا الواقع.
وكان ترامب قد منح إيران في الأسبوع الماضي مهلة 48 ساعة لإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مهددًا باستهداف منشآت الطاقة في حال عدم الامتثال. وقبل انتهاء المهلة بساعات، أعلن وجود مفاوضات مع طهران، مانحًا فرصة جديدة مدتها خمسة أيام للتوصل إلى اتفاق.
وبالتوازي، تشير تقارير إلى تعزيز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، حيث يتم نشر آلاف الجنود، بينهم قوات من مشاة البحرية ووحدات محمولة جوًا.
ورغم أن هذه التحركات تُوصف رسميًا بأنها "لرفع الجاهزية"، يرى محللون أنها تمثل بنية تحتية لأي عملية برية محتملة.
وعلى مستوى الرأي العام، تُظهر استطلاعات أن غالبية الأميركيين يرون إرسال قوات أمرًا محتمًلاً، لكن نسبة صغيرة فقط تدعم نشر قوات برية واسعة، مع تفضيل واضح لعمليات محدودة ودقيقة.
وفي هذا السياق، تُطرح أيضًا خيارات عسكرية أخرى، مثل الضغط على إيران عبر السيطرة على مسارات تصدير النفط أو تأمين الملاحة في مضيق هرمز. ويرى محللون أن أي دخول بري إلى الأراضي الإيرانية سيكون نقطة تحول كبرى، وقد يدفع الصراع إلى مستوى غير مسبوق من التصعيد.
ورغم عدم صدور قرار رسمي حتى الآن، فإن تزايد هذه التكهنات والانقسامات داخل واشنطن يشير إلى أن خيار العملية البرية بات حاضرًا بقوة في الحسابات الاستراتيجية الأميركية.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين عسكريين، بمقتل قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، إثر استهدافه في هجوم نفذته القوات الإسرائيلية.
وبحسب هذه التقارير، لم يتم الكشف عن أسماء المسؤولين الإسرائيليين الذين أدلوا بهذه المعلومات، كما لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي لهذا الخبر.
وفي الوقت نفسه، أفاد أحد متابعي قناة "إيران إنترناشيونال" في رسالة بأن مبنى سكنيًا في مدينة بندر عباس، يقع في منطقة "كلشهر" بشارع البروفيسور خوشنودي، تعرض لهجوم. وأضاف أن المبنى مكوّن من ثمانية طوابق، مرجّحًا أن يكون الحادث عملية اغتيال مستهدفة وسط إجراءات أمنية مشددة.
أعلن المكتب الإعلامي لإمارة أبوظبي، مقتل شخصين إثر سقوط صاروخ جرى اعتراضه في المدينة.
ووفقاً لما أفاد به مسؤولون محليون، فإن هذا الهجوم وقع خلال هجمات ليلية وفي وقت مبكر من الصباح.
كما أشار التقرير إلى إصابة ثلاثة أشخاص آخرين في هذا الحادث.
في استمرار للهجمات الصاروخية ومن خلال الطائرات المسيرة التي تشنها إيران ضد دول المنطقة، فُعِّلت منظومات الدفاع الجوي فجر اليوم الخميس في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.
وأعلن الجيش الكويتي أنه بصدد التصدي لهذه الهجمات، مؤكداً أن الحرس الوطني تمكن من إسقاط طائرتين مسيرتين معاديتين.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض ما لا يقل عن 23 طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية من المملكة، وتدمير عدد منها.
كما أفادت وزارة الدفاع الإماراتية بتصدي منظومات الدفاع الجوي لهجمات صاروخية وأخرى بالطائرات المسيرة شنتها إيران.
وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عدة صواريخ من إيران، مؤكداً أن عمليات الاعتراض لا تزال جارية.