انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال"، موقف دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مؤكدًا أنها لم تحرك ساكنًا للمساعدة فيما يتعلق بالحرب مع إيران.

وأضاف ترامب في منشوره: "الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى أي شيء من الناتو، لكن لا تنسوا أبدًا هذه النقطة بالغة الأهمية".