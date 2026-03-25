"هرانا": ما لا يقل عن 100 غارة جوية على إيران خلال 24 ساعة
أفادت منظمة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل نفذتا أكثر من 100 غارة جوية في 10 محافظات إيرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
أعلن مسؤول أميركي رفيع أن البحرية الأميركية تسعى لتسريع عملية إعادة سفينتين مزودتين بأنظمة كاسحة للألغام إلى المياه الخليجية.
وأوضح أن هاتين السفينتين تخضعان حاليًا لأعمال صيانة في سنغافورة.
أعلن الجيش اللبناني، في بيان، أن فحص حطام الصاروخ الذي سقط داخل الأراضي اللبنانية أظهر أنه صاروخ باليستي موجّه من طراز «قدر-110» ومن صنع إيران.
وأوضح البيان أن طول هذا الصاروخ يبلغ نحو 16 مترًا، ويصل مداه إلى حوالي ألفي كيلومتر، كما أنه «يحمل عدة صواريخ أصغر».
وأضاف البيان: «انفجر هذا الصاروخ على ارتفاع عالٍ، ما يشير إلى أن هدفه كان خارج الأراضي اللبنانية. ويرجّح أن سبب الانفجار إما عطل فني أو اعتراضه بصاروخ دفاعي».
وأكد الجيش اللبناني أنه يواصل تحقيقاته لكشف مزيد من التفاصيل حول هذا الحادث.
أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء عدة موجات من الهجمات التي استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في طهران.
كما أفاد متابعو "إيران إنترناشيونال" باستمرار الهجمات في مناطق مختلفة من إيران.
وجاء في إحدى الرسائل أنه بين الساعة 12:30 و14:00 (بالتوقيت المحلي) من يوم الأربعاء، تم استهداف موقع الدفاع الجوي "الإمام علي" في كهريزك عدة مرات.
وذكر أحد المواطنين أن عدة انفجارات سُمعت، ظهر الأربعاء 25 مارس (آذار)، في فرديس ومارليك وملارد.
وبحسب رسالة أخرى، سُمعت نحو الساعة 15:00 دوي انفجارين قويين نسبيًا في أصفهان وزرين شهر.
أعلنت الحكومة الألمانية أنها لم تتوصل بعد إلى نتيجة نهائية بشأن ما إذا كانت الحملة الأميركية والإسرائيلية ضد إيران تنتهك القانون الدولي أم لا.
وجاء هذا الموقف بعد أن وصف الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، يوم الثلاثاء 24 مارس (آذار)، هذه الحرب بأنها «انتهاك للقانون الدولي» و«خطأ سياسي كارثي».
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إن الحكومة لا تعلّق على آراء المؤسسات الدستورية الأخرى، في إشارة إلى هذه التصريحات.
وأكد أن التقييم القانوني في إطار القانون الدولي يقع ضمن صلاحيات الحكومة الفيدرالية، وأن عملية مراجعة الوضع القانوني للحرب في إيران لا تزال مستمرة.
خفّض البنك المركزي البرتغالي توقعاته لنمو الاقتصاد في عام 2026 من 2.3 في المائة إلى 1.8 في المائة.
وأوضح أن التداعيات السلبية للحرب في إيران، إلى جانب العواصف الأخيرة التي شهدتها البرتغال، تُعد من أبرز أسباب هذا التراجع في التوقعات.