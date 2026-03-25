أعلن الجيش اللبناني، في بيان، أن فحص حطام الصاروخ الذي سقط داخل الأراضي اللبنانية أظهر أنه صاروخ باليستي موجّه من طراز «قدر-110» ومن صنع إيران.

وأوضح البيان أن طول هذا الصاروخ يبلغ نحو 16 مترًا، ويصل مداه إلى حوالي ألفي كيلومتر، كما أنه «يحمل عدة صواريخ أصغر».

وأضاف البيان: «انفجر هذا الصاروخ على ارتفاع عالٍ، ما يشير إلى أن هدفه كان خارج الأراضي اللبنانية. ويرجّح أن سبب الانفجار إما عطل فني أو اعتراضه بصاروخ دفاعي».

وأكد الجيش اللبناني أنه يواصل تحقيقاته لكشف مزيد من التفاصيل حول هذا الحادث.