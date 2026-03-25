العراق: لن نسمح باستخدام أراضينا للهجوم على حلفائنا
أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي لشبكة "العربية" أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه للهجوم على الدول الحليفة.
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق أهدافها العسكرية، بما في ذلك تحقيق انتصار سريع وتغيير النظام في إيران.
وأشار إلى أن "أميركا فشلت في أهدافها العسكرية، بما في ذلك الانتصار السريع وتغيير النظام"، وقال: "رسالتي إلى الدول المجاورة هي أن تبتعد عن أميركا".
وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن طهران أظهرت للعالم "أنه لا توجد دولة يمكنها تهديد أمنها".
وقال: "أظهرنا للعالم أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على إيران؛ اللعب بمصالحنا له تبعات ثقيلة. على العدو أن يتعلم درسًا حتى لا يفكر مرة أخرى في الهجوم، ويجب تُعوض الأضرار التي لحقت بالشعب الإيراني. مضيق هرمز مغلق فقط أمام سفن العدو".
وشدد عراقجي: "سوف نستهدف مصالح الأميركيين أينما وُجدت؛ وكل من يشارك في هذا الهجوم يُعتبر هدفًا مشروعًا بالنسبة لنا".
قال نائب الأمن في محافظة خراسان رضوي، أمر الله شمقدري، إن صواريخ أصابت مناطق قرب مطار "مشهد"، شمال شرقي إيران، كما تم تفعيل منظومات الدفاع الجوي.
وكانت تقارير سابقة أفادت بسماع أصوات مقاتلات ودوي انفجارات متعددة في عدة نقاط من مدينة مشهد، بما في ذلك مطار هاشمي نجاد.
كما أشارت الرسائل الواردة من متابعي "إيران إنترناشيونال" إلى أنه مساء يوم الأربعاء 25 مارس (آذار)، سُمع دوي عدة انفجارات قوية في منطقة "شارع الصلاة"، بالإضافة إلى انفجارات في منطقة كوه سنجي وعدة نقاط أخرى، كما لوحظ تحليق مقاتلتين على ارتفاع منخفض.
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أنه ما لم تعلن واشنطن بشكل مباشر عن موعد المفاوضات مع إيران، فلا ينبغي لوسائل الإعلام نشر تقارير حول أي محادثات محتملة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وفيما يتعلق بالجدول الزمني لعبور ناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، قالت إنه لا يوجد حاليًا توقيت محدد، لكن هذا الملف تتم متابعته بسرعة من قِبل الإدارة الأميركية.
وردًا على سؤال بشأن لبنان ونزوح ما لا يقل عن مليون شخص، قالت إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يتحرك بسرعة للقضاء على التهديد الإيراني في الشرق الأوسط، بما في ذلك إضعاف قوات طهران بالوكالة مثل حزب الله، مشيرة إلى أن هذا المسار سيستمر خلال هذا الأسبوع والأسبوعين المقبلين.
كما شددت على أن واشنطن لن تدخل في تفاصيل هذه المفاوضات «الحساسة للغاية»، وأن الرئيس الأمريكي منح دبلوماسييه حرية التحرك لإدارة هذه المحادثات دون طرحها في وسائل الإعلام.
تفيد التقارير الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" بتصاعد الخلافات الداخلية داخل القيادة الجديدة للنظام الإيراني.
وبحسب هذه التقارير، يُنظر إلى تعيين محمد باقر ذو القدر أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي على أنه مؤشر على تزايد نفوذ الحرس الثوري في بنية السلطة.
وقالت مصادر مطلعة لـ "إيران إنترناشيونال" إن هذا التغيير تم رغم معارضة بعض كبار المسؤولين واستياء رئيس الجمهورية، مسعود بزشكيان، وإن القائد العام للحرس الثوري، أحمد وحيدي، لعب دورًا في فرض هذا التعيين.
وبحسب هذه المصادر، يُعد هذا الإجراء تقليصًا لدور الحكومة في صنع القرار الأمني الاستراتيجي، ويعكس تنامي دور العسكريين في المؤسسات الحساسة لصنع السياسات في ظل الأزمات الإقليمية.
