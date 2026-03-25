"الحدث": مقتل نائب مسؤول شؤون العراق بالحرس الثوري الإيراني إثر هجوم في بغداد
ذكرت قناة "الحدث" الإخبارية أن عبد الله، نائب مسؤول شؤون العراق في الحرس الثوري الإيراني، قُتل في هجوم استهدف منطقة الجادرية في بغداد.
قال رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، في ردّه على سؤال نائب البرلمان، إيان دانكن سميث، بشأن إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة الجماعات الإرهابية، إن حكومته فرضت عقوبات على الحرس الثوري لكنها لا تملك الصلاحية القانونية لإعلان مؤسسات رسمية تابعة لدولة ما كمنظمات إرهابية.
وأضاف: "مع ذلك، ما زلنا ندرس هذا الموضوع".
وأوضح نائب البرلمان البريطاني المحافظ، إيان دانكن سميث، أن الحرس الثوري مسؤول على المستوى العالمي وفي بريطانيا عن زيادة معاداة اليهود، وتحفيز الهجمات المتطرفة، وفي الوقت نفسه استهداف الإيرانيين المعارضين والمواطنين البريطانيين، كما يشارك في تأجيج مختلف مظاهر الكراهية.
وأضاف أن "العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والبحرين والسعودية، صنفت الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، فلماذا لا تفعل بريطانيا ذلك؟ على حزب العمال التوقف عن الاختباء وراء الإجراءات البيروقراطية".
أشارت الرسائل الواردة من المتابعين إلى أنه عند الساعة 12.00 (بالتوقيت المحلي)، ظهر الأربعاء 25 مارس (آذار)، سُمع دوي انفجار وتحليق طائرات مقاتلة في عدة مدن إيرانية، شملت كلاردشت، وهمدان ولواسان.
وبحسب إحدى هذه الرسائل، سُمع صوت طائرة مقاتلة في كلاردشت بين الساعة 12:25 و12:33، كما تم الإبلاغ عن انفجار حوالي الساعة 12:30.
وقال متابع آخر إنه بعد ظهر الأربعاء، تم رصد ما لا يقل عن ثلاثة تشكيلات طيران متجهة نحو شرق همدان.
وفي تقرير آخر من لواسان، جاء أنه حوالي الساعة 12 حدثت عدة انفجارات متتالية، تلتها تفعيل الدفاعات الجوية. كما تم الإبلاغ عن تكرار الانفجارات ومرور الطائرات المقاتلة عدة مرات.
نقلت شبكة "برس تي في"، عن مسؤول مطلع، أن إيران رفضت عرض الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، مؤكدة أن إنهاء هذه الحرب سيكون فقط وفقًا للشروط والجدول الزمني الذي تحدده طهران.
وأوضح هذا المسؤول أن إيران لن تسمح للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض توقيت إنهاء الحرب.
وأشار إلى أن واشنطن سعت عبر قنوات مختلفة لإجراء مفاوضات وقدمت عروضًا تعتبرها طهران "مفرطة" أو "جائرة".
قال المستشار الألماني، فريدريش مرتس، إن حكومة بلاده قد تتمكن من اتخاذ إجراءات لمواجهة صدمة الطاقة الناتجة عن حرب إيران، لكن الموارد المالية العامة لا تستطيع تعويض ارتفاع الأسعار في جميع القطاعات.
وأضاف: "هناك إجراءات يمكننا النظر فيها، لكن لا يمكننا تعويض أي زيادة في الأسعار من خلال التدابير الضريبية أو الإجراءات الممولة من الميزانية الفيدرالية".
وأشار مستشار ألمانيا إلى أنهم يعملون مع الاتحاد الأوروبي لإقناع الولايات المتحدة وإسرائيل بإنهاء حرب إيران.