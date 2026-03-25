‏قال رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، في ردّه على سؤال نائب البرلمان، إيان دانكن سميث، بشأن إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة الجماعات الإرهابية، إن حكومته فرضت عقوبات على الحرس الثوري لكنها لا تملك الصلاحية القانونية لإعلان مؤسسات رسمية تابعة لدولة ما كمنظمات إرهابية.

وأضاف: "مع ذلك، ما زلنا ندرس هذا الموضوع".

‏وأوضح نائب البرلمان البريطاني المحافظ، إيان دانكن سميث، أن الحرس الثوري مسؤول على المستوى العالمي وفي بريطانيا عن زيادة معاداة اليهود، وتحفيز الهجمات المتطرفة، وفي الوقت نفسه استهداف الإيرانيين المعارضين والمواطنين البريطانيين، كما يشارك في تأجيج مختلف مظاهر الكراهية.

‏وأضاف أن "العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والبحرين والسعودية، صنفت الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، فلماذا لا تفعل بريطانيا ذلك؟ على حزب العمال التوقف عن الاختباء وراء الإجراءات البيروقراطية".