روسيا: لم نتلقَ أي معلومات من إيران بشأن المقترح الأميركي لوقف الحرب
أعلن المتحدث باسم "الكرملين" الروسي، ديمتري بيسكوف، أن موسكو لم تتلقَّ أي معلومات من مسؤولي إيران بشأن المقترح الأميركي المكوّن من 15 بندًا لوقف إطلاق النار.
أفادت مصادر لـ "إيران إنترناشيونال" بأنه خلافًا للتقارير المنشورة، فإن الصاروخ الذي أُطلق من إيران باتجاه لبنان لم يتم اعتراضه فوق أجواء البلاد، بل سقط على الساحل اللبناني. وقد أُطلق هذا الصاروخ بعد ساعة من إعلان خبر طرد سفير طهران من بيروت.
وقال دبلوماسيون من بعض الدول الخليجية، يوم الثلاثاء 24 مارس (آذار)، لـ "إيران إنترناشيونال"، إن إيران تتصرف "كحصان جامح"، وإنها بتوجيه هجوم إلى دولة عربية أخرى قد تجاوزت خطًا أحمر جديدًا، مؤكدين أن هذه الهجمات غير مقبولة بأي شكل من الأشكال.
ومنذ اندلاع الحرب الحالية إثر الهجوم الأمريكي- الإسرائيلي في 28 فبراير (شباط) الماضي، ومقتل المرشد الإيراني السابق، علي خامنئي، استهدفت طهران ما لا يقل عن 12 دولة في المنطقة، وهي: أذربيجان، إسرائيل، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تركيا، العراق، السعودية، عمان، قبرص، قطر، والكويت.
وبذلك يصبح لبنان الدولة الثالثة عشرة التي تتعرض لهجوم من قِبل النظام الإيراني.
وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت بأن الصاروخ الذي أُطلق من إيران تم اعتراضه في المجال الجوي اللبناني.
ومن جهتها، أعلنت إسرائيل أنه وفقًا للتقييمات والبيانات المتوفرة، وبالتزامن مع الهجمات الصاروخية على أراضيها، سقط صاروخ باليستي أُطلق من إيران في بيروت.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن هذا الصاروخ أُطلق من قبل "النظام الإيراني" وسقط داخل الأراضي اللبنانية.
وقبل ساعات من إطلاق هذا الصاروخ، أعلنت لبنان السفير الإيراني في بيروت، محمد رضا رؤوف شيباني، "شخصًا غير مرغوب فيه"، وقررت طرده من البلاد.
وكتب وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، في 24 مارس على منصة "إكس" أن هذا القرار أُبلغ إلى القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت، مضيفًا أن على شيباني مغادرة الأراضي اللبنانية بحلول 29 مارس الجاري.
كما استدعت لبنان سفيرها في طهران، أحمد سويدان، للتشاور، مؤكدة أن النظام الإيراني انتهك الأعراف الدبلوماسية والبروتوكولات المعمول بها بين البلدين.
ردود الفعل على طرد السفير الإيراني من لبنان
بعد انتشار الخبر، أفادت شبكة "i24 نيوز" بأن الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، وصف قرار لبنان بطرد السفير الإيراني بأنه "خطوة جريئة للغاية".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قد رحّب أيضًا بالقرار، معتبرًا إياه "إجراءً مبررًا وضروريًا" في مواجهة نظام ينتهك سيادة لبنان ويسيطر عليه بشكل غير مباشر عبر حزب الله ويجرّه إلى الحرب.
ودعا ساعر الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ "خطوات عملية وفعالة" ضد حزب الله.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بلاده ستواصل هجماتها ضد مواقع النظام الإيراني "بكل قوة".
ومن جهته، أدان حزب الله قرار الحكومة اللبنانية بطرد السفير الإيراني، معتبرًا أنه لا يخدم "الوحدة الوطنية" وقد يؤدي إلى "انقسامات داخلية".
وفي تطور آخر، نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة أن السعودية والإمارات العربية المتحدة "يوشك صبرهما على النفاد" بعد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة والمطارات، وقد تنضمان إلى الهجمات ضد طهران.
وأضافت المصادر أن الدول الخليجية قد تنضم إلى الحملة الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران إذا استهدفت طهران منشآتها الحيوية في مجالي الطاقة والمياه.
اعتبر ممثل الصين في الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الهجمات على إيران تمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وأضاف أن الحملة العسكرية ضد النظام الإيراني أوجدت هذا النزاع وأسفرت عن تورط دول المنطقة.
كما شدد على ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي الدول الخليجية والأردن.
حذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، خلال الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان، من أن حرب إيران قد تشرك دولاً حول العالم بطريقة غير مسبوقة.
ودعا المجتمع الدولي، لا سيما الدول ذات النفوذ، إلى استخدام جميع قدراتها من أجل إنهاء الحرب.
وقد عُقدت هذه الجلسة بناءً على طلب مندوبي الدول الخليجية في جنيف.
دعا مندوب الاتحاد الأوروبي، خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى إنهاء قمع الشعب الإيراني.
وأدان المسؤول الأوروبي بشدة هجمات إيران على دول المنطقة، مؤكدًا ضرورة إنهاء الحرب واحترام ميثاق الأمم المتحدة من قِبل جميع الأطراف المنخرطة في النزاع.
كما طالب ممثل الاتحاد الأوروبي النظام الإيراني بوقف قمع المواطنين في إيران.
اعترض مندوب إيران في الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان على استخدام ممثلي الدول الأخرى لكلمة «النظام» للإشارة إلى بلاده.
ومن جهة أخرى، أدان ممثل الفلبين نيابة عن دول الآسيان هجمات النظام الإيراني على دول المنطقة، ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.
وطالب ممثل السويد أيضًا بوقف هجمات النظام الإيراني على دول المنطقة.
وأدان استخدام النظام الإيراني لعقوبة الإعدام، بما في ذلك ضد المواطنين مزدوجي الجنسية، ودعا النظام إلى إنهاء قمع الشعب.