"روس آتوم": هجوم جديد قرب الوحدة التشغيلية لمحطة بوشهر النووية في إيران
أعلنت شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية "روس آتوم" وقوع هجوم جديد، يوم الثلاثاء 24 مارس (آذار)، بالقرب من الوحدة التشغيلية لمحطة بوشهر النووية بجنوب إيران.
اعتبر ممثل الصين في الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الهجمات على إيران تمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وأضاف أن الحملة العسكرية ضد النظام الإيراني أوجدت هذا النزاع وأسفرت عن تورط دول المنطقة.
كما شدد على ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي الدول الخليجية والأردن.
حذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، خلال الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان، من أن حرب إيران قد تشرك دولاً حول العالم بطريقة غير مسبوقة.
ودعا المجتمع الدولي، لا سيما الدول ذات النفوذ، إلى استخدام جميع قدراتها من أجل إنهاء الحرب.
وقد عُقدت هذه الجلسة بناءً على طلب مندوبي الدول الخليجية في جنيف.
دعا مندوب الاتحاد الأوروبي، خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى إنهاء قمع الشعب الإيراني.
وأدان المسؤول الأوروبي بشدة هجمات إيران على دول المنطقة، مؤكدًا ضرورة إنهاء الحرب واحترام ميثاق الأمم المتحدة من قِبل جميع الأطراف المنخرطة في النزاع.
كما طالب ممثل الاتحاد الأوروبي النظام الإيراني بوقف قمع المواطنين في إيران.
اعترض مندوب إيران في الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان على استخدام ممثلي الدول الأخرى لكلمة «النظام» للإشارة إلى بلاده.
ومن جهة أخرى، أدان ممثل الفلبين نيابة عن دول الآسيان هجمات النظام الإيراني على دول المنطقة، ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.
وطالب ممثل السويد أيضًا بوقف هجمات النظام الإيراني على دول المنطقة.
وأدان استخدام النظام الإيراني لعقوبة الإعدام، بما في ذلك ضد المواطنين مزدوجي الجنسية، ودعا النظام إلى إنهاء قمع الشعب.
