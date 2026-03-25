دوي انفجار وتفعيل الدفاع الجوي في شرق طهران
أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بسماع دوي انفجار وتفعيل الدفاع الجوي في شرق طهران مساء يوم الأربعاء 25 مارس (آذار).
نقلت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، عن مصدر عسكري إيراني، أن إيران ستفتح جبهات جديدة كـ "مفاجأة".
وأضاف: "لن يحقق العدو أي مكسب، إذا حاول القيام بأي عمل بري في الجزر الإيرانية، أو أي جزء آخر من أراضينا، أو إذا قام بتحركات بحرية لفرض أعباء على إيران في المياه الخليجية وبحر عمان، بل ستتضاعف خسائره".
وأضافت "تسنيم" أن إيران لديها الإرادة والقدرة على خلق تهديد موثوق تمامًا بمضيق باب المندب.
قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إن جهود التوصل إلى حل للأزمة مع إيران يجب أن تستمر، مؤكدًا أن حل النزاع ممكن فقط عبر الدبلوماسية والمفاوضات.
وأضاف أنه لا يستطيع الكشف عن تفاصيل خطة الولايات المتحدة لإيران، لكنه أشار إلى أن المحادثات والجهود مستمرة بمشاركة باكستان وتركيا وشركاء إقليميين ودوليين آخرين.
وأوضح وزير الخارجية المصري أن القاهرة مستعدة لاستضافة أي اجتماع يتعلق بإيران، شريطة أن يسهم في خفض التوترات، مشددًا على أن عقد لقاء مباشر بين طهران وواشنطن قد يمثل الفرصة الأخيرة لمنع تصاعد التوترات بشكل كامل في المنطقة.
أعلنت ممثلة ألمانيا في البرلمان الأوروبي، هانا نيومان، أن عدد الإعدامات في سجون إيران ما زال في تزايد، وأن هذه الأحكام تُنفذ في ظل الحرب وبعيدًا عن الاهتمام الدولي.
وأشارت إلى أن عملية تنفيذ هذه الأحكام غالبًا ما تتم دون شفافية، وسط شكوك جدية حول الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة.
وأضافت أنه تزامن تنفيذ هذه الأحكام مع التطورات العسكرية أدى إلى تقليل الاهتمام العالمي بوضع السجناء في إيران.
قال رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، في ردّه على سؤال نائب البرلمان، إيان دانكن سميث، بشأن إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة الجماعات الإرهابية، إن حكومته فرضت عقوبات على الحرس الثوري لكنها لا تملك الصلاحية القانونية لإعلان مؤسسات رسمية تابعة لدولة ما كمنظمات إرهابية.
وأضاف: "مع ذلك، ما زلنا ندرس هذا الموضوع".
وأوضح نائب البرلمان البريطاني المحافظ، إيان دانكن سميث، أن الحرس الثوري مسؤول على المستوى العالمي وفي بريطانيا عن زيادة معاداة اليهود، وتحفيز الهجمات المتطرفة، وفي الوقت نفسه استهداف الإيرانيين المعارضين والمواطنين البريطانيين، كما يشارك في تأجيج مختلف مظاهر الكراهية.
وأضاف أن "العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والبحرين والسعودية، صنفت الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، فلماذا لا تفعل بريطانيا ذلك؟ على حزب العمال التوقف عن الاختباء وراء الإجراءات البيروقراطية".