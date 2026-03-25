نقلت ‏وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، عن مصدر عسكري إيراني، أن إيران ستفتح جبهات جديدة كـ "مفاجأة".

وأضاف: "لن يحقق العدو أي مكسب، إذا حاول القيام بأي عمل بري في الجزر الإيرانية، أو أي جزء آخر من أراضينا، أو إذا قام بتحركات بحرية لفرض أعباء على إيران في المياه الخليجية وبحر عمان، بل ستتضاعف خسائره".

وأضافت "تسنيم" أن إيران لديها الإرادة والقدرة على خلق تهديد موثوق تمامًا بمضيق باب المندب.

