"رويترز": استمرار الاضطراب في مضيق هرمز قد يؤدي إلى مزيد من تراجع إنتاج النفط
نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في قطاع الطاقة العراقي أن استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز قد يؤدي إلى انخفاض إضافي في إنتاج النفط.
قال المستشار الألماني، فريدريش مرتس، إن حكومة بلاده قد تتمكن من اتخاذ إجراءات لمواجهة صدمة الطاقة الناتجة عن حرب إيران، لكن الموارد المالية العامة لا تستطيع تعويض ارتفاع الأسعار في جميع القطاعات.
وأضاف: "هناك إجراءات يمكننا النظر فيها، لكن لا يمكننا تعويض أي زيادة في الأسعار من خلال التدابير الضريبية أو الإجراءات الممولة من الميزانية الفيدرالية".
وأشار مستشار ألمانيا إلى أنهم يعملون مع الاتحاد الأوروبي لإقناع الولايات المتحدة وإسرائيل بإنهاء حرب إيران.
أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا، يوم الأربعاء 25 مارس (آذار)، يدين بأشد العبارات الهجمات "المتعمدة وغير المبررة" لإيران ضد الدول الخليجية والأردن، ودعا طهران إلى دفع تعويضات كاملة وفورية وفعّالة لجميع ضحايا هذه الهجمات.
ونص القرار على وجوب التزام النظام الإيراني التزامًا كاملاً بالقرار 2817 الصادر عن مجلس الأمن، وبجميع واجباته بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وطالب المجلس إيران بوقف جميع الهجمات والتهديدات والإجراءات غير المبررة فورًا وبدون أي شروط ضد البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن، بما في ذلك عبر القوات الوكيلة، مع ضمان حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية.
أعلن مسؤول أميركي رفيع أن البحرية الأميركية تسعى لتسريع عملية إعادة سفينتين مزودتين بأنظمة كاسحة للألغام إلى المياه الخليجية.
وأوضح أن هاتين السفينتين تخضعان حاليًا لأعمال صيانة في سنغافورة.
أعلن الجيش اللبناني، في بيان، أن فحص حطام الصاروخ الذي سقط داخل الأراضي اللبنانية أظهر أنه صاروخ باليستي موجّه من طراز «قدر-110» ومن صنع إيران.
وأوضح البيان أن طول هذا الصاروخ يبلغ نحو 16 مترًا، ويصل مداه إلى حوالي ألفي كيلومتر، كما أنه «يحمل عدة صواريخ أصغر».
وأضاف البيان: «انفجر هذا الصاروخ على ارتفاع عالٍ، ما يشير إلى أن هدفه كان خارج الأراضي اللبنانية. ويرجّح أن سبب الانفجار إما عطل فني أو اعتراضه بصاروخ دفاعي».
وأكد الجيش اللبناني أنه يواصل تحقيقاته لكشف مزيد من التفاصيل حول هذا الحادث.
أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء عدة موجات من الهجمات التي استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في طهران.
كما أفاد متابعو "إيران إنترناشيونال" باستمرار الهجمات في مناطق مختلفة من إيران.
وجاء في إحدى الرسائل أنه بين الساعة 12:30 و14:00 (بالتوقيت المحلي) من يوم الأربعاء، تم استهداف موقع الدفاع الجوي "الإمام علي" في كهريزك عدة مرات.
وذكر أحد المواطنين أن عدة انفجارات سُمعت، ظهر الأربعاء 25 مارس (آذار)، في فرديس ومارليك وملارد.
وبحسب رسالة أخرى، سُمعت نحو الساعة 15:00 دوي انفجارين قويين نسبيًا في أصفهان وزرين شهر.